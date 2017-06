Makedonija dobila novu vladu

Sobranje Makedonije je sinoć većinom glasova izabralo koalicionu vladu koju je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) Zoran Zaev formirao sa dve albanske partije, Demokratskom unijom za integracije (DUI) i Alijansom za Albance.

Zaev je osmi premijer koji će predvoditi 16. po redu vladu Makedonije nakon osamostaljenja zemlje. Za izbor vlade glasala su 62 poslanika, protiv je bilo 44, dok je pet bilo uzdržano.



Nova makedonska vlada, koja pored premijera, ima 25 ministara, položila je svačanu zakletvu pred predsednikom Sobranja Talatom Džaferijem pet minuta pre ponoći.



Najviše ministara, 17, ima stranka SDSM, koja je na neka mesta postavila nestranačke kandidate. Stranka DUI Alija Ahmetija ima šest, a Alijansa za Albance Zijadina Sele dva mesta.



Pre glasanja Zaev je odgovorio na kritike i primedbe poslanika koje su iznete tokom dvodnevne debate, ističući da će nova vlada raditi u interesu građana i na građenju zajedničkog života.



"Ja i članovi mog kabineta imamo nameru da radimo na povezivanju, a ne deljenju", rekao je Zaev, pozivajući poslanike i građane da daju podršku novoj reformskoj vladi za, kako je rekao, život u Makedoniji.



Zaev je, oblazlažući program vlade, rekao da će to biti odgovorna, reformska vlada, posvećena razvoju privrede i boljem životu gradjana, jačanju pravne države i institucija i evroatlantskim integracijama.



Novi premijer je najavio uspešne ekonomske rezultate, ističući da je uveren da Makedonija na ekonomskom planu može jače i snažnije od bilo koga.



"Dobre stvari koje je započela sadašnja vlada nećemo prekidati, dok ćemo one koje ne valjaju promeniti", istakao je Zaev.



U pogledu imena države, Zaev je istakao da će nova vlada o tome razgovarati sa opozicijom i odluku donositi konsenzusom, nakon čega će to morati biti potvrđeno na referendumu. Sve to će biti, dodao je, u funkciji nalaženja rešenja za spor sa susednom Grčkom.



Tokom dvodnevne rasprave poslanici najveće opozicione partije VMRO DPMNE su ocenili da je program vlade "običan pamflet i bajka”, da obiluje populističkim obećanjima u ekonomskom delu.



Veći deo svog govora pre odlaska u opoziciju bivši premijer je veličao uspehe svojih vlada od 2006. godine, poredeći rezultate sa prethodnim vladama SDSM, koje smatra neuspešnim. "U poslednjih nekoliko godina očigledno smo bili predmet operacije spoljnih centara sa ciljem promene vlasti. Glavni razlog za to je bila naša politika u vezi sa imenom", rekao je Gruevski.



Vlada Zorana Zaeva formirana je više od pet i po meseci nakon vanrednih parlamentarnih izbora, koji su održani 11. decembra, zbog višemesečnog ometanja suparničkog VMRO DPMNE koji nije želeo da preda vlast. Taj otpor je kulminirao upadom nasilnih demonstranata, pristalica VMRO DPMNE, u Sobranje Makedonije 27. aprila.