Schaeuble želi kreativnije načine izgradnje snažnije EU

Evropska unija trebala bi pronaći načine da tješnje sarađuje u pitanjima migracije, sigurnosti, vanjske i ekonomske politike, ne čekajući na promjenu sporazuma EU, izjavio je u utorak njemački ministar finansija Wolfgang Schaeuble.



U pripremljenom govoru katoličkom univerzitetu Leuven u Belgiji, Schaeuble tvrdi kako dijeli mnoge stavove francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o načinima snaženja EU.



On, međutim, tvrdi da ne bi moglo biti dovoljno narodne podrške za uvođenje promjena u pravilima EU.



"Moramo pronaći druga, pragmatična rješenja. Ako nema većine za promjenu sporazuma, to morate učiniti kroz međuvladine aranžmane ili jačanje saradnje, bez obzira nazivate li to varijabilnom geometrijom, Evropom u više brzina ili koalicijima spremnih", izjavio je Schaeuble.



Govoreći o migraciji, sigurnosti i vanjskoj i ekonomskoj politici, kazao je da je Evropska unija efikasnija kada njene članice djeluju zajednički, prenosi Reuters.