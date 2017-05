Vlada Srbije: Sa Kinom dogovorena intenzivna saradnja

Drugog dana posete delegacije Srbije Pekingu potpisano je više memoranduma o saradnji s kineskim kompanijama u oblastima infrastrukture, industrije i obrazovanja, saopštila je Vlada Srbije.

Aktuelni premijer i izabrani predsednik Aleksandar Vučić je sa kineskim biznismenima razgovarao o mogućnostima saradnje u vojnoj, saobraćajnoj i avio industriji. Memorandum o razumevanju i saradnji na projektu Beograd - Južni Jadran, za deonice od Preljine do Požega i od Požege do Boljara, kao i Memorandum o razumevanju i saradnji na projektu izgradnje brze saobraćajnice državnog puta Novi Sad - Ruma, potpisani su s predstavnicima kompanije "China Road and Bridge Corporation" (CRBC).

Memorandume su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar privrede Goran Knežević i gradonačelnik Beograda Siniša Mali, a u prisustvu premijera Srbije Alesandra Vučića, koji je rekao da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom s kineskim kompanijama u izgradnji putne infrastrukture.

Mihajlović je posle potpisivanja dva memoranduma, ukupne vrednosti 2,5 milijardi evra, izjavila da bi gradnja deonice autoputa sa Crnom Gorom od Preljine do Požege mogla da počne iduće godine.

Ministri prosvete i privrede, Mladen Šarčević i Goran Knežević potpisali su sporazume u oblasti obrazovanja i projekat o gradnji kinesko-srpskog industrijskog parka u Beogradu.

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će sporazum o industrijskom parku, potpisan s kompanijom CRBC, obezbediti hiljade novih radnih mesta za gradjane Srbije i da će desetak kineskih kompanija ulagati u Beograd.

O saradnji u oblasti vojne i namenske industrije i bezbednosno-informacionih sistema, Aleksandar Vučić je razgovarao s predstavnicima Poli grupe. Obavestio ih je da je Vlada Srbije predložila Skupštini Srbije usvajanje zakona po kojem će biti dozvoljeno ulaganje inostranih kompanija u našu vojnu industriju do 49 posto, saopštila je Vlada Srbije.

Delegacija predvođena Vučićem učestvovala je na Međunarodnom forumu "Pojas i put, medjunarodna saradnja", koji je organizovan pod pokroviteljstvom kineskog predsednika Si Đinpinga.