Oliver Ivanović spreman za kosovske izbore

Građanska inicijativa SDP Olivera Ivanovića spremna je da na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu izađe samostalno ili sa nekim na listi, a najverovanije na izbore izlazi i njen lider Oliver Ivanović.

„Moguće je da ću biti (na listi) jer na kraju krajeva to predstavlja određeni stimulans i za moje ljude, prijatelje iz SDP-a. To će i njima dati podstrek i ohrabrenje. A da li ću se stvarno tim pitanjem baviti, to ne znam, zavisiće od mnogih drugih raznih stvari“, kazao je Ivanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.

„Učešće na izborima i učešće u radu institucija smatramo ipak boljim rešenjem nego da se pasivno sa strane posmatra šta se događa bez ikakve aktivnosti. Iz tog razloga, mislim da ćemo mi i ovog puta biti spremni za izbore. A kako i na koji način ćemo ići, o tome ćemo odlučivati kada dođe pravo vreme, tj. za desetak dana možemo imati takvu odluku“, dodao je on.

Ivanović je početkom 2014. godine bio jedan od kandidata za predsednika Severne Mitrovice kada je i priveden. Apelacioni sud Kosova je februara ove godine naložio ponovno suđenje Oliveru Ivanoviću, nakon što je 2016. godine bio osuđen na devet godina zatvora za ratni zločin nad kosovskim Albancima, civilima, tokom 1999. i 2000. godine. Ponovno suđenje je počelo 24. marta 2017. a 21. aprila Ivanoviću je ukinut kućni pritvor i omogućeno mu je da se brani sa slobode.

On je, kako kaže, sada slobodan čovek, protiv njega postoji samo optužnica i može da se bavi svim aktivnostima koje važe za običnog čoveka. Dalja ročišta u njegovom slučaju za sada nisu zakazana.

Valjdete Daka, predsednica Centralne izborne komisije, za RSE je kazala da pojedinca samo pravosnažna presuda može da spreči da se prijavi na izbore.

O prevremenim izborima na Kosovu i drugim dešavanjima, Ivanović je u četvrtak u Beogradu razgovarao i sa premijerom Srbije i izabranim predsednikom države Aleksandrom Vučićem. Navodi da je premijer Srbije hteo da se sastanu i da mu Ivanović iznese situaciju i o postupku koji se vodi protiv njega.

O njegovom učešću na izborima nije bilo reči, ali bi nastavak razgovora po tom pitanju mogao uslediti uskoro, kaže Ivanović.

„Ja sam čovek koji je apsolutno opredeljen da ostane da živi ovde ali da istovremeno gradi najbolje moguće odnose sa Vladom Srbije, ko god činio tu vladu. U ovom trenutku to je vlada premijera Vučića i sasvim sigurno ćemo nastaviti da sa njim napravimo najbolju moguću komunikaciju. Čime će to da rezultira, to ne znamo, to ćemo da vidimo. Ali je važno da ćemo nastaviti da razgovaramo“, dodaje.

Ivanović ocenjuje da su raskoli unutar Srpske liste veoma štetni po srpsku zajednicu. Podsetimo, bivši predsednik ove liste, Aleksandar Jablanović iz Leposavića u aprilu je preko Centralne izborne komisije Kosova ponovo sebe proglasio predsednikom Srpske liste, a potom su i on i aktuelni predsednik Slavko Simić CIK-u podneli zahtev za registraciju Srpske liste u partiju. Ivanović ocenjuje da to takvih stvari dolazi kada se na brzinu 'sklepaju' kadrovska rešenja, što se desilo u slučaju Srpske liste.

„To bi moglo da bude upozorenje za svaki sledeći izborni proces. O tome se mora misliti mnogo ranije, pre nego što se izbori i najave, a kamo li kada se oni raspišu“, kaže Ivanović i dodaje da bi pomirio bilo koga bez obzira na nacionalnost, utoliko je veća odgovornost ako su Srbi.

„Ali, nisam siguran da im je takvo posredovanje potrebno. S druge strane, ponekad je teško pomiriti dva tako suprostavljena tabora“, kaže Ivanović.

On priznaje da, nema kontakata sa ljudima iz Srpske liste, i da je to za žaljenje s obzirom da bi mogao da im ponudi deo svog iskustva. Dodaje i kako mu niko iz ove liste nije prišao od kako mu je omogućeno da se brani sa slobode.