Južna Koreja: Mun Džae-in položio zakletvu kao novi predsednik

Mun Džae-in položio je zakletvu kao novi predsednik Južne Koreje i odmah posle inauguracije izjavio je da je spreman da poseti Severnu Koreju ukoliko za to budu stvoreni uslovi, prenosi Beta.



Tenzije Južne Koreje sa severnim susedom posebno su porasle tokom 2016. godine kada je Severna Koreja sprovela nekoliko nuklearnih i balističkih proba.



"Idem odmah u Vašington ako je to neophodno. Ići ću i u Peking i Tokio, čak i u Pjongjang ako budu stvoreni uslovi za taj put", rekao je Mun i dodao da će sa SAD i Kinom "voditi ozbiljne pregovore" o raspoređivanju američkog antiraketnog štita.



Prevremeni predsednički izbori u Južnoj Koreji sazvani su posle korupcionaškog skandala koji je doveo do opoziva bivše predsednice Park Geun-hje.



Mun se za vreme kampanje zalagao za dijalog sa Severnom Korejom, što će biti promena sadašnje južnokorejske politike. On je bivši pripadnik južnokorejskih specijalnih snaga koji je postao advokat za odbranu ljudskih prava.