Mehmedović za RSE: Neću biti u novom poslaničkom klubu

Zastupnik SDA u Parlamentu BiH Šemsudin Mehmedović zasad neće biti dio novog kluba poslanika čije su formiranje svojim potpisima najavili preostali članovi tzv. odmetnute četvorke – Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović, rekao je za Radio Slobodna Evropa Mehmedović nakon današnje vanredne sjednice opštinske organizacije SDA Tešanj.

„Nisam ušao ni u kakav nezavisni klub, ali svakako podržavam kolege koji su to uradili iz razloga što je to jedini preostali način da izraze svoje nezadovoljstvo i neslaganje spram politike i pritisaka koji se vrše na zastupnike u Klubu SDA“, kaže Mehmedović.

Opštinska organizacija SDA Tešanj „zahtijeva održavanje vanrednog stranačkog kongresa zbog stanja u stranci i gorućih pitanja u BiH.“

Tešanjska SDA od stranačkog predsjednika Bakira Izetbegovića traži da bude povučena mjera ukora njenom predsjedniku Šemsudinu Mehmedoviću koju je zaradio zbog protivljena usvajanju izmjena Zakona o akcizama u Parlamentu BiH.

Mehmedović kaže da i dalje ne podržava izmjene tog Zakona kojim je predviđeno povećanje akciza na gorivo za 15 feninga po litru, što je jedan od uslova za nastavak aranžmana s MMF-om, te dobijanje kreditnih sredstava za nastavak izgradnje autoputeva u BiH.

„Iluzorno je očekivati da mijenjam stav od sjednice do sjednice. Moj stav će biti neutralan, osim ako se ne ugrade amndmani koji štite građane BiH od naglog poskupljenja roba široke potrošnje. Potrebno je osigurati i plavi dizel za poljoprivrednike. Informisan sam da je Vlada FBiH već donijela takvu odluku. Prema tome ide se u pravcu implementacije zaključaka koje sam ponudio na sjednici Zastupničkog doma. Ako se to desi, onda se može očekivati promjena stava, ali još se to nije desilo“, navodi Mehmedović.

Šemsudin Mehmedović je kazao i da se ne slaže sa stavom potpredsjednika SDA Safeta Softića da bi formiranje nezavisnog Kluba značilo samoisključivanje njegovih članova iz SDA.

„To bi devastiralo SDA i ja ne želim ni da pomišljam na tu opciju“, kaže Mehmedović.