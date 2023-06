Španija zabeležila najtoplije proleće u istoriji

Španija je zabeležila svoje najtoplije proleće od kada su počeli da se beleže, sa prosečnim temperaturama za skoro dva stepena Celzijusa višim od prosečnih, saopštila je u sredu, 7. juna nacionalna meteorološka agencija AEMET.



"Proleće 2023. bilo je najtoplije zabeleženo u Španiji“, navodi se u izveštaju, misleći na period od tri meseca koji je počeo u martu.



Zemlja je već imala dugotrajnu sušu koja je pogodila ključni poljoprivredni sektor.



Prosečna temperatura bila je "14,2 stepena Celzijusa, što je bilo 1,8 stepeni više" od normalne, navodi agencija.



To je "ekstremno vruće, premašuje 1997, najtopliju do sada, za 0,3 stepena Celzijusa," dodaje se.



Krajem aprila, Španija je pretrpela veliki toplotni talas sa lokalnim temperaturama i do 20 stepeni višim od proseka.



Svetska atribucija za vremensku prognozu (WWA), čiji naučnici proučavaju vezu između ekstremnih vremenskih pojava i klimatskih promena, nazvala je taj događaj "izuzetnim”.



Ekstremne vrućine, koje su zahvatile Iberijsko poluostrvo i delove severne Afrike, dovele su do rekordno visokih temperatura za april, pri čemu je živa dostigla 38,8 stepeni Celzijusa u južnoj Španiji.



U to vreme, AEMET je saopštio da je to bio najsušniji i najtopliji april u Španiji od kada su počeli da se beleže 1961. godine.



Od sredine maja, međutim, suša je malo popustila sa dolaskom neuobičajeno vlažnog perioda.



"Skoro do sredine maja nije bilo kiše“, rekao je portparol AEMET-a Ruben del Kampo.



Sa kišama u drugoj polovini maja situacija se malo promenila, ali, kako navodi Del Kampo, dugotrajno to nije rešenje, piše agencija Frans pres (AFP).