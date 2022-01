Počeo postupak u australijskom sudu po Đokovićevoj žalbi na ukidanje vize

U australijskom saveznom sudu počeo je postupak po žalbi najboljeg svetskog tenisera Novaka Đokovića na odluku ministra za imigraciju Aleks Houk (Alex Hawke) da mu ukine vizu.

U slučaju da sud potvrdi ovu odluku, Đokoviću preti deportacija i zabrana ulaska u Australiju tri godine, zbog čega ne bi mogao da učestvuje na grend slem turniru Australija open, koji počinje u ponedeljak, na kome brani titulu osvojenu prošle godine.

Na čelu tročlanog veća je Džejms Alsop, osam godina glavni sudija Federalnog suda. Biće saslušana žalba i odluka sudija biće konačna, saopštio je sud.

Vlada se obavezala da neće deportovati Đokovića dok se slučaj ne završi.

Đoković, koji nastoji da osvoji rekordnu 21. grend slem titulu, nalazi se od petka večeri po srednjoevropskom vremenu u hotelu Park u Melburnu, prema Rojtersovom svedoku, u istom imigracionom pritvorskom objektu u kojem je bio zadržan četiri noći prošle nedelje.

Sudija Entoni Keli (Anthony Kelly) ga je u ponedeljak oslobodio nakon što je utvrdio da je odluka o ukidanju njegove vize po dolasku u Melburn 5. januara bila nerazumna.

Đoković je odbio da se vakciniše protiv korona virusa i pokušao je da uđe u zemlju uz medicinsko izuzeće od pravila, koje mu je dala australijska nezavisna komisija, a koja obavezuju da svi učesnici i posetioci budu vakcinisani.

Hok: Đoković amajlija antivakserskog raspoloženja

Ministar za imigraciju Aleks Hok ponovo je u četvrtak u noć po srednjoevorpskom vremenu poništio vizu Đokoviću, zbog čega su se njegovi advokati žalili.

Hok je naveo da je iskoristio svoj diskreciono pravo da ukine vizu "iz razloga zdravlja i dobrog reda, te u javnom interesu".

Sudski dokumenti objavljeni nakon početnog saslušanja u Saveznom sudu u petak veče pokazuju da je Hok pravdao svoju odluku da bi Đokovićevo prisustvo moglo podstaći antivaksersko raspoloženje u Australiji u trenutku kada se zemlja suočava sa najvećim talasom epidemije virusa.

„Iako prihvatam da gospodin Đoković predstavlja zanemarljiv individualni rizik od prenošenja COVID-19 na druge osobe," ali da ga "neki doživljavaju kao amajliju zajednice antivaskerskih osećanja".

„Smatram da bi stalno prisustvo gospodina Đokovića u Australiji moglo dovesti do povećanja raspoloženja protiv vakcinacije u australijskoj zajednici, što potencijalno može dovesti do povećanja građanskih nemira kakvi su ranije bili u Australiji sa skupovima i protestima koji sami po sebi mogu biti izvor prenošenja virusa".

On je istakao da je Đoković "osoba od uticaja i statusa".

„Imajući u vidu… ponašanje gospodina Đokovića nakon što je dobio pozitivan rezultat Covid-19, njegove javno izrečene stavove, kao i njegov nevakcinisani status, smatram da njegovo stalno prisustvo u Australiji može podstaći druge ljude da zanemare ili deluju u suprotnosti sa savetima u vezi javnog zdravlja u Australiji.”

Đokovićeva viza je ukinuta na osnovu vanrednih i širokih ovlašćenja australijskog ministra za imigraciju u skladu sa članom 133C(3) Zakona o migracijama Australije, koji je uveden 2014. godine kada je Skot Morison, aktuelni premijer, bio ministar za imigraciju.

Nakon što je viza ukinuta prema tom odeljku, osobi je zabranjen povratak u Australiju tri godine, osim u vanrednim okolnostima „koje utiču na interese Australije ili ubedljive okolnosti koje utiču na interese australijskog državljanina“.

Hok je rekao da su posledice Đokovićevog ukidanja vize bile "značajne".

"Gospodin Đoković redovno putuje u Australiju da se takmiči na teniskim turnirima… ovo ukidanje vize… može uticati na njegovu mogućnost da dobije vizu za ulazak u Australiju u budućnosti," naveo je Hok.

Đokovićevi advokati: Hokov stav nelogičan i nerazuman

U dokumentima koji su dostavljeni sudu, Đokovićevi advokati su tvrdili da je Hok zauzeo „nelogičan, iracionalan, [i] nerazuman pristup... pitanju javnog interesa” i sopstvenom korišćenju ministarske diskrecije.

"Ministar nije naveo nijedan dokaz koji bi podržao njegov nalaz da bi prisustvo gospodina Đokovića u Australiji moglo da ’podstakne raspoloženje protiv vakcinacije‘," ističu advokati.

Đokovićevi advokati smatrali neopravdanom ministrovu karakterizaciju da Đoković ima antivakserske stavove, na osnovu selektivno uređenih istorijskih komentara u medijima, a koje su naknadno demantovane javnim izjavama da „nije protiv vakcinacije“.

Prema istraživanju koje objavljuje australijski "The Age", 71 odsto građana da ne bi trebalo dozvoliti Đokoviću da ostane, uprkos njegovoj tvrdnji da je dobio medicinsko izuzeće od pravila da učesnici i posetioci moraju da budu vakcinisani.

Pripreme za turnir, koji počinje u ponedeljak i koji je Đoković ranije osvojio devet puta, zasenila je kontroverza oko Đokovićeve vize, njegov tretman od strane imigracionih zvaničnika i odnos vlade prema ovom slučaju.



‘Umorni od situacije’





Desetak aktivista uzvikivalo je u petak noć „prestanite sa mučenjem... pustite ih napolje“, dok su Đoković i pripadnici pogranične policije ulazili u podzemnu garažu hotela „Park“, koji se takođe koristi za smeštaj 33 tražioca azila i putnika u Covid 19 karantin.

Jedan čovek, koji je biciklom prolazio pored hotela, viknuo je: „Idi kući, Novače!“ prenosi Rojters.

Đokovićevo medicinsko izuzeće od vakcinacije za igranje na Otvorenom prvenstvu Australije izazvalo je gnev javnosti u ovoj zemlji, koja je prošla kroz neke od najtežih karantina u svetu zbog COVID-19 i gde je vakcinisano više od 90 odsto odraslih, ali brojevi hospitalizovanih pacijenata i dalje dostiže rekordne vrednosti.

Kontroverze oko srpskog tenisera postala je politički osetljiva za premijera Skota Morisona (Scott Morrison) u kampanji za izbore u maju.



Njegova vlada je dobila podršku zbog oštrog stava o bezbednosti granica tokom pandemije, ali se suočila sa kritikama zbog postupanja sa Đokovićevim zahtevom za vizu.

Đokovićevi vodeći rivali postaju sve nestrpljiviji zbog neizvesnosti oko žreba i sveukupnom atmosferom u kojoj se našao njihov sport.

"Iskreno, malo sam umoran od situacije jer samo verujem da je važno da pričamo o našem sportu, o tenisu," rekao je u Melburnu Španac Rafa Nadal, koji je izjednačen na 20 grend slem titula sa Đokovićem i Rodžerom Federerom.

"Australijan open je mnogo važniji od bilo kog igrača. Ako konačno igra, u redu. Ako ne igra, Australijan open će biti sjajan... sa ili bez njega," dodao je španski teniser.



Nemac Aleksandar Zverev, treći igrač sveta, rekao je da je Đoković nepravedno tretiran i da je možda bio iskorišćen kao politički pion od strane australijskih vlasti, što je zvanična Kanbera demantovala.

"Ovo očigledno nije dobro ni za koga, a posebno za njega. Ali, nemojte zbog ovoga dovoditi u pitanje njegovo nasleđe i dostignuća", rekao je Zverev.

„Osvojio je 20 grend slemova. Još uvek ima najviše nedelja kao svetski broj 1. Još uvek ima najviše Masters titula“, dodao je nemački teniser.

Đoković bi u prvom kolu Otvorenog prvenstva trebalo da igra protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića ukoliko sud presudi u njegovu korist.

Saga traje od oktobra

Đokoviću je 18. novembra odobrena privremena viza za ulazak u Australiju za učešće na Australijan openu, koju je zatražio u oktobru ili novembru 2021, prenosi BBC.

Australijski ministar zdravlja Greg Hant navodno je 29. novembra pisao direktoru Australijan open turnira i izvršnom direktoru teniske Australije Kregu Tajliju u kojem navodi da sama infekcija Covid-19 u poslednjih šest meseci – bez pune vakcinacije – ne ispunjava uslove za ulazak u zemlju bez karantina, prenose australijski mediji.

Tennis Australia je navodno 7. decembra poslala pismo igračima u kojem se navodi da bi se infekcija Covidom-19 u poslednjih šest meseci, zajedno sa propratnim pismom od lekara, kvalifikovala kao važeće medicinsko izuzeće, uz napomenu da igrači imaju rok do 10. decembra da podnesu svoje prijave za medicinsko izuzeće, pišu australijski mediji.

Đoković je 14. decembra prisustvovao prisustvuje košarkaškoj utakmici u Beogradu -- nakon čega je objavljeno da je jedan broj ljudi bio pozitivan na Covid-19 -- navodi se u saopštenju objavljenom na Đokovićevom verifikovanom Instagram nalogu 12. januara 2021.

On je 16. decembra Đoković radi brzi test na antigen -- koji je bio negativan -- i takođe uzima zvaničan i odobren PCR test "iz punog opreza", navodi se u Đokovićevoj izjavi.

Đokovićev rezultat PCR testa ponovo je pozitivan kasnije tog dana, prema kopiji njegovog rezultata testa u izjavi pod zakletvom, ali u njegovoj izjavi od 12. januara se kaže da je dobio obaveštenje o pozitivnom rezultatu PCR testa tek nakon teniskog događaja 17. decembra.

Toga dana je fotografisan na dva događaja, prema slikama objavljenim na zvaničnim društvenim mrežama njegove fondacije, a niko od učesnika nije maskiran.

Đoković prisustvuje teniskom događaju u Beogradu na uručenju nagrada deci, a prethodno je uradio brzi test na antigen, koji je bio negativan, navodi se u Đokovićevoj izjavi.

U nekom trenutku nakon događaja, Đoković dobija obaveštenje o pozitivnom PCR testu, navodi se u njegovoj izjavi.

Đoković je u svom teniskom centru u Beogradu dao intervju za francuski L'Equipe. U njegovoj izjavi se navodi da je držao distancu i da je nosio masku osim kada je fogografisan.

Novinaru Franku Rameli i fotografu Etjenu Garnijeu nije rečeno da je Đoković pozitivan na virus pre, tokom ili posle intervjua sa teniskom zvezdom u Beogradu, objavio je francuski sportski list 12. januara.

U Đokovićevoj izjavi se navodi da je 22. decembra bio negativan na korona virus.

Sledećg dana u dokumentu Instituta za javno zdravlje Srbije se navodi da Đoković ima antitela na korona virus.

Si-En-En (CNN) je kontaktirao Institut za javno zdravlje Srbije u Beogradu da pita da li su antitela mogla da potiču od prethodne infekcije u junu 2020.

Đoković dobija 30. decembra medicinsko izuzeće od Tennis Australia koje mu omogućava da uđe u Australiju bez vakcinacije ili karantina zbog toga što se upravo oporavio od Covida, navodi se u sudskim dokumentima.

Pred kraj godine, video snimci i fotografije prikazuju Đokovića u Španiji i Srbiji u periodu od dve nedelje pre putovanja u Australiju. Prema sudskim dokumentima do kojih je došao Si-En-En, Đoković je na putnoj deklaraciji označio 'Ne', na pitanje da li je putovao 14 dana pre dolaska u Australiju.

Đokovićev tim dostavlja 1. januara putnu deklaraciju Ministarstvu unutrašnjih poslova Australije, koje ih obaveštava da je proučena i da je mu je odobren dolazak bez karantina, navodi se u njegovoj izjavi.

Đoković dobija 2. januara graničnu dozvolu za putovanje od vlade države Viktorije, prema njegovoj izjavi, gde se nalazi Melburn i gde će se održati Australijan open.

Petog januara stiže u Melburn, nakon što je dan ranije napustio Španiju, prenosi BBC. Na aerodromu mu je oduzet pasoš, odveden je u malu prostoriju gde su ga ispitivali službenici granične kontrole, nakon čega mu je poništena viza i odveden u pritvor.



‘No-vax’

Vrtoglava saga koja se odigrava u Australiji zbog Đokovićevog odbijanja da se vakciniše protiv korona virusa učvrstila je njegov imidž prkosne figure u muškom tenisu i učinila nesvesno od prvog igrača sveta novog heroja pokreta protiv vakcinacije. Stekao je novi, i sigurno neželjen, nadimak: ‘No-vax’, prenosi AP.

Kolege teniseri i bivši treneri pozvali su Đokovića da pristane na vakcinaciju protiv COVID-19, rekavši da je tenisu potreban na terenu, a ne da podstiče političke debate.

„Sve se ovo moglo izbeći, kao što smo svi radili, vakcinacijom“, rekla je španska teniska zvezda Garbinje Mugurusa tokom konferencije za novinare u subotu. „Svi su vrlo jasno znali pravila. Samo ih morate pratiti, i to je to. Ne mislim da je to tako teško,” istakla je Mugurusa.

Boris Beker, bivši najbolji teniser sveta koji je trenirao Đokovića od 2013. do 2016. godine, rekao je da ista odlučnost i tvrdoglavost koji podstiču Đokovića na terenu mogu biti i njegova slabost.

„On je ulični borac. To je njegov mentalitet i to ga je učinilo velikim i tako uspešnim. Teško je to promeniti“, rekao je Beker u nedavnom intervjuu za BBC Sport.

‘Njegova najbolja osobina je um’

Đoković je osvojio prvu titulu na velikom turniru na Australijan openu 2008. godine, ali su prošle tri godine pre nego što je osvojio još jednu.

Prekretnica u njegovoj karijeri nastupila je 2011. godine, kada je osvojio 10 titula među kojima su i tri grend slema postavši najbolji igrač sveta.

„Nije mi pomogao novi reket, novi trening, novi trener, pa čak ni novi servis. Bila je to nova dijeta“, napisao je Đoković u svojoj knjizi, u kojoj je objašnjeno kako je bezglutenski tretman pomogao da okonča višegodišnju borbu sa čestim umorom tokom dugih mečeva i probleme sa disanjem.

Igrači govore sa strahopoštovanjem prema Đokovićevom talentu, njegovoj fizičkoj agilnosti koja može da proizvede zapanjujuće performanse i mentalnoj snazi.

„Njegova najbolja osobina je um“, rekao je prošle godine američki igrač Sem Kveri o Đokoviću (Sam Querrey).

Đoković se 2016. udružio sa Pepeom Imazom, španskim trenerom koji je imao skromnu tenisku karijeru, a zatim otvorio tenisku akademiju u Marbelji pod motom „Amor i Paz“ (Ljubav i mir). Nakon rada sa Imazom, Đoković je započeo svoj sada već zaštitni gest okretanja na sve četiri strane teniskog terena kada pobeđuje i iz srca šaljući ljubav navijačima.

Takođe je počeo da meditira kako bi smirio svoj um i naučio tehnike vizualizacije za koje kaže da su mu omogućile da se uzdigne iznad stresnih situacija.

Đoković je opisao metod publici na teniskoj akademiji 2016. godine, sedeći na bini pored Imaza.

“Zamislite da ste zaglavljeni u saobraćajnoj gužvi i da se osećate frustrirano i zbunjeno svim automobilima, ljudima, zvucima,” rekao je.

„Šta ako se na sekund, umesto da budete deo saobraćaja, nađete izvan na brdu i odatle posmatrate saobraćaj?“ rekao je Đoković.

Te tehnike je primenio na tenisu.

Nakon što je spasio dve meč lopte i pobedio Federera u trileru od pet setova u finalu Vimbldona 2019, Đoković je objasnio kako se snašao tokom „verovatno mentalno najzahtevnijeg meča“ u njegovoj karijeri, igrajući protiv verovatno najomiljenijeg tenisera svih vremena.

„Dakle, kada publika skandira ‘Rodžer’, ja čujem ‘Novak’”, rekao je on. "Pokušavam da ubedim sebe."

Neka Đokovićeva uverenja su izazvala negativan publicitet. U maju 2020., tokom intervjua uživo na Instagramu sa samozvanim vellness guruom Červinom Jafarijehom (Chervin Jafarieh), tvrdio je da ljudi mogu koristiti pozitivno razmišljanje da promene sastav toksične hrane i zagađene vode.

Posete bosanskim piramidama

Đoković i njegova supruga Jelena share-uju Nev Age, ezoterična verovanja i zajedno su posetili bosansko brdo Visoko, gde neki veruju da četiri brda u obliku piramida pružaju isceljujuću moć, što naučnici osporavaju.

Posete teniske zvezde podstakle su turizam na mestu gde je bosanski arheolog amater Semir Osmanagić otvorio park piramida koji sadrži mrežu podzemnih tunela za koje tvrdi da emituju posebnu energiju.

Osmanagić, koji je fotografisan kako Đoković obilazi park, podržava igračev stav protiv vakcinacije.

"On je izvanredan sportista koji je veoma striktan u pogledu toga šta jede, pije i šta unosi u svoje telo i zalaže se za slobodu izbora", rekao je Osmanagić za AP.

Za razliku od teških kritika sa kojima se Đoković suočavao na međunarodnom nivou, on ima široku podršku u Srbiji, gde se ukidanje njegove australijske vize smatra antisrpskim.

Dok nije počela ova drama, Đoković je odbijao da kaže da li je vakcinisan, ali je bilo jasno da je skeptičan, podseća AP.

„Ja sam lično protiv vakcina i ne bih želeo da me neko tera da je uzmem da bih mogao da putujem“, rekao je on tokom onlajn ćaskanja sa drugim srpskim teniserima u aprilu 2020.

Đoković se suočio sa kritikama tokom pandemije zbog organizovanja teniskog turnira na Balkanu u junu 2020. godine, kada su druga takmičenja širom sveta bila prekinuta.

Pojavile su se fotografije i video snimci na kojima se vidi kako igrači ignorišu socijalno distanciranje i zabavljaju se posle radnog vremena bez maski.

Turnir je prekinut nakon što su nekoliko igrača, uključujući Đokovića i njegovu suprugu, bili pozitivni na korona virus.

Nekoliko meseci kasnije, izbačen je sa Otvorenog prvenstva SAD nakon što je udario lopticu koja je pogodila linijskog sudiji u grlo. Bilo je to nenamerno, a Đoković se više puta izvinio.

Branilac titule u ženskom tenisu na Australijan openu Naomi Osaka nazvala je sagu o vakcinama nesrećnom situacijom: „On je tako sjajan igrač i pomalo je tužno što ga se neki ljudi sećaju na ovaj način,” istakla je japanska teniserka.