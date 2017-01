Tači za RSE: Ova faza dijaloga okončaće se priznanjem Kosova

U utorak se u Briselu otvara poslednje poglavlje dijaloga Kosova i Srbije koje će se okončati recipročnim priznanjem, izjavio je za RSE predsednik Kosova Hašim Tači. On je naglasio da se u Briselu neće govoriti o unutrašnjim pitanjima Kosova.

Nakon skoro godinu dana u Briselu je zakazan sastanak na političkom nivou na kojem će, pored premijera dve zemlje, prisustvovati i predsednici država.

"Definitivno je došlo vreme da se otvori poslednje poglavlje u dijalogu Kosova i Srbije, poglavlje normalizacije međudržavnih odnosa, što podrazumeva normalizaciju u oblasti politike, sigurnosti, ekonomije, regionalne i evroatlanske integracije, a na osnovu vrednosti evropske perspektive dveju država", rekao je Tači.

On je dodao da, "što kraće to poglavlje bude trajalo, to će biti bolje i za Kosovo i za Srbiju".

U Beogradu je premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nema prevelika očekivanja od sutrašnjih razgovora, ali da se nada smirivanju situacije.

"Nadam se da će biti jasne poruke predstavnika EU, pre svega što se tiče oružja i oruđa, i želim da verujem da posle toga možemo da nastavimo razgovor. Taj razgovor više nikada neće imati ili učesnici tog razgovora, onu vrstu poverenja koja mora da postoji kada sa nekim razgovarate", rekao je Vučić.

"Teški razgovori nas sutra očekuju, a svaki rezultat koji imamo, a da imamo mir i stabilnost, je dobar rezultat", poručio je Vučić.

Tači je rekao da teme za sutrašnji sastanak nisu precizirane, ali je naglasio da su Kosovo i Srbija autonomne zemlje sa svojim suverenitetom i da Kosovo u ovom poslednjem poglavlju neće pregovarati o pitanjima koja se ne tiču normalizacije odnosa dveju država. O unutrašnjim pitanjima Kosova, dodao je, Kosovo samo odlučuje.

"Najbolje moguće rešenje je da Srbija prizna Kosovo, a to bi bilo okončanje ovog važnog procesa dijaloga, koji je počeo kao tehnički, a sada ulazimo u napredniju fazu političkog dijaloga, koja će konačno dovesti do priznanja Kosova od strane Srbije", rekao je Tači.

Dodao je da su stvorene okolnosti da dve zemlje moraju da uđu u proces normalizacije međudržavnih odnosa, a nakon "teške provokacije Srbije sa hapšenjima, vozom i zidom u Mitrovici".

Na pitanje kako komentariše stav opozicije da Kosovo treba zbog toga da prekine dijalog sa Srbijom, Tači je odgovorio:

"Zemlje i u vremenu tenzija i ratova vode dijalog. Najvažnije je da se poštuje Ustav, zakoni i suverenitet i onda ne bi trebalo biti sumnje. Ovaj dijalog podržava SAD i EU i ubeđen sam da dijalog ojačava državu Kosovo. Bilo bi u interesu da se okonča i ovo poslednje poglavlje, koje će dovesti do normalizacije odnosa i priznanja Kosova od strane Srbije", zaključio je on.

Kontrolisani sukob

Premijer Srbije očekuje da će se teme iz dijaloga rešavati neki drugi put i veruje da će visoka predstavnica EU Federika Mogerini ubrzati proces dijaloga, odnosno organizovati češće susrete na visokom nivou jer, kaže, "do incidenata dolazi u trenutku kada dijalog na visokom nivou već izvesno vreme ne funkcioniše ili ne funkcioniše kako je funkcionisao ranije".

Do nastavka dijaloga na nivou premijera i predsednika dolazi desetak dana nakon tenzija zbog voza koji je Beograd uputio ka Kosovskoj Mitrovici.

Oslikani voz, zaustavljen u Raški i vraćen u Beograd, na kome je na dvadesetak jezika ispisana poruka "Kosovo je Srbija" i čija je unutrašnjost oslikana reprodukcijama fresaka iz pravoslavnih manastira sa Kosova u Prištini je shvaćen kao provokacija.

Poslednji razvoj događaja zahteva povećanu privrženost i angažman obe strane dijalogu, izjavila je portparolka visoke predstanice EU Maja Kocijančić.

Na pitanje da li će se razgovarati o određenim temama ili će se samo razmeniti mišljenja o tome kako nastaviti sa dijalogom, Kocijančič je rekla:

"Mislim da ćete pravi odgovor na to pitanje imati nakon sutrašnjih razgovora. Ono što je jasno jeste da je napredak u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije od izuzetnog značaja. To smo veoma jasno rekli i to važi za obe strane, kao i za region i za EU. Obe strane su se posvetile dijalogu i očekujemo da se ta posvećenost i nastavi, uključujući i implementaciju dogovora koji su postignuti", rekla je Kocijančić.

Nekadašnji glavni pregovarač Beograda Borko Stefanović misli da će pod okriljem Evropske unije i van kamera gde ne mogu dobiti političke poene kosovski premijer Isa Mustava, kosovski premijer Hašim Tači, srpski premijer Aleksandar Vučić i predsednik Srbije Tomislav Nikolić nastaviti lepo da razgovaraju.

"Mislim da je taj incident trebao i jednom i drugom. Tačiju da omogući da kod kuće deluje kao energičan lider i vođa koji šalje jedinicu ROSU na sever, a Vučiću da pokuša da proveri sopstveni i Nikolićev rejting u kvazinacionalističkom delu biračkog tela", ocenjuje Stefanović.

Oni će nastaviti da pričaju, navodi naš sagovornik, o tome kako ubuduće izbeći slične incidente.

"To sve poprima oblike nekog kontrolisanog sukoba, koji s vremena na vreme ima neku erupciju, a u suštini se ništa bitno ne menja, gde su najveće žrtve Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji", kaže Stefanović.

Premijeri Srbije i Kosova sreću se u Briselu u okviru političkog dijaloga nakon godinu dana. Prethodna runda održana je 27. januara 2016.