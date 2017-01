Kosovska opozicija protiv nastavka dijaloga sa Srbijom

Kosovska opozicija protivi se nastavku dijaloga Kosova i Srbije čija je nova runda zakazana za utorak, a kojoj će osim premijera prisustvovati i predsednici dve države.

„Ni na koji način ne treba doći do nastavka dijaloga. Osim što pomaže Srbiji a ugrožava Kosovo, dijalog je i nagrada za sva mešanja Srbije na Kosovu, od zida do voza, od Brezovice do Trepče, od Srpske liste do UNESCO-a“, napisao je na Facebook-u lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje, Visar Imeri.

Kako je dodao, premijer Isa Mustafa i predsednik Hašim Tači nemaju mandat za dijalog. Ovaj pokret zatražio je vanrednu sednicu Skupštine o tom pitanju pre njihovog odlaska za Brisel, te dodao da radi na prikupljanju potpisa poslanika.

Ramuš Haradinaj, koji u Francuskoj čeka na odluku suda o izručenju Srbiji, kazao je da kosovsko rukovodstvo ne razume interes svoje države, a da je njihova odluka da nastave dijalog pokazuje da su u ’poziciji lutaka’.

I Inicijativa za Kosovo, Fatmira Ljimaja, saopštila je da je dijalog u potpunosti u funkciji samo interesa Srbije, a nakon niza njenih provokacija, kao što je zid u Mitrovici, hapšenje Ramuša Haradinaja, te voza ’Kosovo je Srbija’. Kako su dodali, Kosovu je potrebna zajednička nacionalna platforma za dijalog sa Srbijom.

Predsednik Kosova, Hašim Tači je povodom ovakvih poziva opozicije u ponedeljak za RSE rekao da „zemlje i u vremenu tenzija i ratova vode dijalog“.

„Najvažnije je da se poštuje Ustav, zakoni i suverenitet i onda ne bi trebalo biti sumnje. Ovaj dijalog podržava SAD i EU i ubeđen sam da dijalog ojačava državu Kosovo. Bilo bi u interesu da se okonča i ovo poslednje poglavlje, koje će dovesti do normalizacije odnosa i priznanja Kosova od strane Srbije", kazao je on.