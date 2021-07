Denis Zvizdić napustio Stranku demokratske akcije 

Potpredsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Denis Zvizdić podnio je u petak 2. jula ostavku i napustio ovu stranku.

Ostavka je neopoziva, kazao je Zvizdić na konferenciji za novinare.

„Ova odluka je jedina moguća imajući u vidu da u SDA nisu napravljene promjene koje bi vodile povratku uticaja i koalicionog kapaciteta stranke“, kazao je on.



Zvizdić je naveo i kako je u nekoliko navrata "apelovao da presonalni interesi moraju biti podređeni opžem interesu", ali da imenovanje novih imenovanja ne daje nadu u promjene.



"Previše je deklarativnih objava, a premalo konkretnih pomaka", istakao je Zvizdić.

Kukić: Odlazak Zvizdića očekivan

Profesor Mostarskog Sveučilišta Slavo Kukić kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) kako je odlazak Denisa Zvizdića iz SDA očekivan, te da će to uticati na rad stranke u narednom periodu.



„To je nešto što se događa u zadnjih godinu dana u stranci, ali ovaj put brod je napustio najveći kapitalac do sada, onaj koji je bio, koliko-toliko, dio normalne unutarnje i vanjske politike SDA u BiH. Sve je to pokazatelj urušavanja Stranke demokratske akcije.

Ne treba isključiti mogućnost da njegovim odlaskom budemo svjedočili novoj političkoj partiji, a ukoliko se priključi 'Narodu i pravdi', SDA će izgubiti političko tijelo temeljem kojeg će sebi pripisivati eksluzivitet bh.Bošnjaka. Mislim da je to definitivno njezin odlazak u historiju i da će glavne zasluge za to imati bračni par Izetbegović“, izjavio je Kukić za RSE.

Denis Zvizdić je poslanik u Zastupničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine.



Uoči poslaničkog mandata je bio predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Zbog zastoja u formiranju vlasti na državnom nivou, bio je na funkciji predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH do decembra 2019.

Zvizdić je obnašao i funkciju predsjednika Vlade Kantona Sarajevo od 2003. do 2006. godine, kada je na opštim izborima osvojio mjesto u Kantonalnoj skupštini i delegiran u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.



Na izborima 2010. godine je izabran u Predstavnički dom Parlamenta FBiH u kojem je do 2012. vršio funkciju predsjedavajućeg.



Bio je član SDA od 1991. godine. Godine 2013. je izabran za člana Glavnog odbora SDA, a za potpredsjednika 2015. godine.



U nekoliko navrata nakon lokalnih izbora u BiH najavljivao je mogućnost napuštanja stranke ukoliko ne dođe do suštinskih promjena. Na funkciji u Parlamentu BiH ostaje i dalje i, kako kaže, djelovaće kao nezavisni poslanik.

*Uskoro opširnije