Kosovo uhapsilo još jednog osumnjičenog za ratne zločine u Zubinom Potoku

Kosovske vlasti uhapsile su 2. avgusta još jednog osumnjičenog za ratne zločine u Zubinom Potoku, na sjeveru zemlje.

Forenzički timovi već danima vrše iskopavanja na lokaciji za koju se sumnja da je masovna grobnica, nakon što su pronađeni ljudski posmrtni ostaci za koje se vjeruje da pripadaju osobama nestalim tokom rata 1998-99.

U saopštenju za medije objavljenom u nedjelju, Kosovska policija navela je da je, po nalogu tužilaštva, uhapšen osumnjičeni s inicijalima J.R.

"On se sumnjiči da je počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva", navodi se u saopštenju.

Policija nije iznijela više detalja o osumnjičenom, ali je dodala da je uhapšen nakon intenzivnog istražnog rada u okviru kontinuiranog institucionalnog angažmana na istraživanju i rasvjetljavanju ratnih zločina.

Ovo je treća osoba uhapšena u vezi sa slučajem u Zubinom Potoku, dok se dvojica muškaraca već nalaze u pritvoru, također pod sumnjom za ratne zločine.

Iskopavanja u selu Mali Kaluđer u opštini Zubin Potok počela su ranije ove sedmice, nakon istrage koja je trajala oko dvije godine i hapšenja prve dvojice osumnjičenih.

Policija je kasnije saopštila da je pronašla dokaze da je jedan od uhapšenih u Zubinom Potoku bio aktivni pripadnik Vojske Jugoslavije.

Vlasti su prije nekoliko dana potvrdile da su posmrtni ostaci pronađeni u Malom Kaluđeru ljudskog porijekla.

Dan ranije je vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti rekao da bi iskopavanja mogla trajati mjesecima zbog rasutosti ljudskih ostataka i zahtjevnog terena.

Obraćajući se medijima tokom posjete mjestu iskopavanja, Kurti je rekao da bi međunarodna zajednica trebala usloviti Srbiju da otvori arhive, što bi pomoglo u rasvjetljavanju sudbine oko 1.600 osoba koje se još vode kao nestale.

Srbija do sada nije omogućila potpuni pristup dokumentima institucija koje su djelovale tokom rata na Kosovu, uprkos obećanjima o saradnji i razmjeni podataka.

Vlasti su saopštile da je prerano govoriti o identitetu mogućih žrtava te pozvale da se sačuva integritet istrage.

Međutim, Kurti je u subotu ponovio da bi posmrtni ostaci pronađeni u ovom selu mogli pripadati grupi od 23 Albanca koji su nestali na tom području 1999. godine.

"Moramo sačekati DNK analize, ali je najvjerovatnije riječ o Albancima poznatim kao grupa intelektualaca, njih 23, koji su prije 27 godina, 19. aprila, bili pritvoreni, oteti i strijeljani od neprijateljskih snaga Srbije", rekao je Kurti.

Vlasti su u posljednje vrijeme kontinuirano provodile iskopavanja na različitim lokacijama gdje su pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da pripadaju osobama nestalim tokom rata na Kosovu.

Institut za ratne zločine na Kosovu dokumentovao je 12.230 žrtava rata 1998-99.

Prema podacima Instituta, 1.577 ljudi, uglavnom Albanaca, i dalje se vodi kao nestalo iz tog rata.

Ranije ove godine Kosovo je podiglo optužnicu u odsustvu protiv 21 osumnjičenog za prisilno protjerivanje više od 800.000 albanskih civila s Kosova tokom rata.