Kurti u Zubinom Potoku: Iskopavanja bi mogla trajati mjesecima, Srbija bi trebala otvoriti arhive

Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti kaže da bi iskopavanja na lokaciji gdje su pronađeni ljudski posmrtni ostaci za koje se sumnja da pripadaju osobama nestalim tokom rata 1998-99. mogla trajati mjesecima zbog njihove rasutosti i zahtjevnog terena.

U obraćanju medijima tokom posjete mjestu iskopavanja u selu Mali Kaluđer na sjeveru zemlje, Kurti je rekao da bi međunarodna zajednica trebala usloviti Srbiju da otvori arhive, što bi pomoglo u rasvjetljavanju sudbine oko 1.600 osoba koje se još vode kao nestale.

Iskopavanja u opštini Zubin Potok počela su ranije ove sedmice nakon gotovo dvogodišnje istrage i hapšenja dvojice osumnjičenih koje su provele kosovske vlasti.

Policija je kasnije saopštila da je pronašla dokaze da je jedan od uhapšenih u Zubinom Potoku bio aktivni pripadnik Vojske Jugoslavije.

Vlasti su prije nekoliko dana potvrdile da su posmrtni ostaci pronađeni u Malom Kaluđeru ljudskog porijekla.

"Sada će ova iskopavanja trajati još mnogo sedmica, možda čak i mnogo mjeseci, budući da su pronađene kosti rasute i nalaze se na rubu potoka, koji je najvjerovatnije u proljetnom periodu snažan, pa tijela, čak i ako su bila ukopana na istom mjestu, možda više nisu tamo", rekao je Kurti u subotu dok je obilazio iskopavanja.

Kurti je optužio Srbiju da ne samo da ne želi sarađivati, nego i da privodi ljude koji pružaju informacije o mogućim lokacijama masovnih grobnica.

"Svi smo svjedoci da Srbija hapsi Srbe koji su prije više od dvije decenije UNMIK-u i međunarodnim organizacijama govorili o zločinima Srbije, i to pod optužbom za špijunažu", rekao je Kurti.

Kazao je da Srbija, umjesto da otvori arhive policije, vojske i paravojnih snaga koje su počinile ratne zločine na Kosovu, "optužuje, hapsi i, moglo bi se reći, kažnjava sve one koji daju bilo kakve informacije pod optužbom za špijunažu".

Iako se pitanje prisilnih nestanaka prvenstveno smatra humanitarnim pitanjem, Srbija do sada nije omogućila potpuni pristup dokumentima institucija koje su djelovale tokom rata na Kosovu, uprkos obećanjima o saradnji i razmjeni podataka.

Kurti je govorio o hapšenju 46-godišnjeg muškarca s inicijalima R.T. u Kraljevu, u centralnoj Srbiji.

Novinska agencija Tanjug objavila je da je uhapšen zbog sumnje na špijunažu i emitovala snimke njegovog privođenja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Bezbjednosno-informativna agencija i Više javno tužilaštvo u Kraljevu nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u vezi s hapšenjem R.T.-a, niti su zvanično potvrdili tu informaciju.

Prema medijskim navodima, R.T. je osumnjičen da je duže vrijeme sarađivao s obavještajnom službom na Kosovu.

Također se navodi da je uhapšeni prikupljao i dostavljao podatke o aktivnostima bivših i sadašnjih pripadnika Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i drugih bezbjednosnih struktura srbijanske države.

Međutim, vršilac dužnosti ministra rada, porodice, socijalne zaštite i vrijednosti oslobodilačkog rata Kosova Andin Hoti tvrdi da je R.T., koji je iz Istoga, uhapšen u Srbiji nakon što je pomogao u otkrivanju masovne grobnice na Kosovu.

Fond za humanitarno pravo Kosova i Fond za humanitarno pravo Srbije saopštili su da provjera informacija o masovnoj grobnici u Zubinom Potoku traje više od dvije decenije.

U njihovim saopštenjima je navedeno da je informacija o mogućoj masovnoj grobnici u tom selu javno dostupna od 7. januara 2013. godine, kada je dnevni kosovski list na albanskom jeziku Zeri (Zëri) objavio izjavu R.T. o ubistvu 23 albanska civila i tajnom ukopu njihovih tijela u dolini sela Mali Kaluđer.

R.T. je, prema navodima, dao izjavu istražiteljima UNMIK-a i Kosovske policije 7. februara 2003. godine.

Kurti je u međuvremenu ponovio da bi posmrtni ostaci pronađeni u selu u opštini Zubin Potok mogli pripadati grupi od 23 Albanca koji su nestali na tom području 1999. godine.

"Moramo sačekati DNK analize, ali je najvjerovatnije riječ o Albancima poznatim kao grupa intelektualaca, njih 23, koji su prije 27 godina, 19. aprila, bili pritvoreni, oteti i strijeljani od neprijateljskih snaga Srbije", rekao je Kurti.

Institut za zločine počinjene tokom rata na Kosovu objavio je 29. jula preliminarni izvještaj u kojem se navodi da je dokumentovano 12.230 žrtava rata na Kosovu, u periodu od 1. januara 1998. do 20. juna 1999. godine.

Više od 1.500 osoba, većinom Albanaca, i dalje se vodi kao nestalo, dok su posmrtni ostaci nestalih pronađeni u nekoliko masovnih grobnica u Srbiji.

Ranije ove godine Kosovo je podiglo optužnicu u odsustvu protiv 21 osumnjičenog za prisilno protjerivanje više od 800.000 albanskih civila s Kosova tokom rata.