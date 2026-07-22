Odlazi 'Kasapin': Zelenski ponovo menja vrh ukrajinske vojske

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) smenio je načelnika Generalštaba Ukrajine gotovo nedelju dana nakon što je sa funkcije ministra odbrane razrešio Mihajla Fedorova, koji je otvoreno bio u sukobu sa generalom zbog strategije vođenja rata protiv Rusije.

Smenu generala Oleksandra Sirskog (Oleksandr Syrskiy), objavljenu kasno 21. jula, prethodili su dani spekulacija da se čovek koga mnogi vojnici nazivaju "Kasapin iz Bahmuta" bori za opstanak na čelu ukrajinske vojske.

Sirski se nije odmah javno oglasio, niti je Generalštab komentarisao smenu.

General-major Mihajlo Drapatij (Mykhaylo Drapatiy), komandant Kopnene vojske Ukrajine, preuzeće dužnost od Sirskog, saopštio je Zelenski u objavi na Telegramu.

"Svi imamo jednu želju – pobedu nad neprijateljem i stvaranje uslova na frontu i kroz pritisak na Rusiju koji bi omogućili da je primoramo na mir", naveo je.

U objavi na Fejsbuku, 44-godišnji Drapatij potvrdio je imenovanje.

"Služenje Ukrajini za mene je oduvek bila čast, a tokom rata za nezavisnost to znači apsolutnu odgovornost. Zahvalan sam... Sirskom na njegovom doslednom radu na jačanju ukrajinske vojske", napisao je.

Ova odluka zaokružila je burnu sedmicu za Zelenskog, vladu i vojni vrh, u trenutku kada je ruska invazija punog obima ušla u petu godinu.

Dolazi i u trenutku opreznog optimizma za ukrajinsku vojsku, čije su snage na mnogim delovima fronta dugog 1.100 kilometara uspele da gotovo zaustave rusko napredovanje.

"Drapatij je odličan izbor, jedan od najcenjenijih lidera među novom generacijom ukrajinskih oficira", rekao je Džon Hardi (John Hardie), zamenik direktora Programa za Rusiju u Fondaciji za odbranu demokratija.

"Nadam se da će njegovo imenovanje podići moral i pomoći u rešavanju problema sa kojima se suočava ukrajinska vojska, posebno kada je reč o kulturi komandovanja – problemu koji je Drapatij iskusio iz prve ruke."

Fedorov, ministar odbrane sklon tehnološkim inovacijama, čija je podrška razvoju ratovanja dronovima za mnoge predstavljala raskid sa zastarelim vojnim razmišljanjem, smenjen je 15. jula, oko šest meseci nakon stupanja na dužnost.

Zelenski je za njegovog naslednika predložio direktora domaće bezbednosne službe, general-majora Jevhena Hmaru (Yevhen Khmara), što je ocenjenо kao pokušaj da ublaži kritike izazvane iznenadnom smenom Fedorova.

Smena Fedorova izazvala je višednevne proteste u Kijevu i drugim gradovima, što je pokazalo koliko podrške uživa u javnosti, ali i koliko su Ukrajinci zainteresovani za često netransparentno donošenje odluka u vlasti.

Mnogi Ukrajinci, koji su Fedorovu pripisivali zasluge za novu strategiju koja je omogućila niz uspešnih vazdušnih udara duboko na teritoriji Rusije, bili su ogorčeni njegovom smenom.

Njegova podrška razvoju dronova doprinela je kampanji napada na ruske rafinerije nafte, što je izazvalo nestašice goriva širom Rusije i nezadovoljstvo među vozačima i građanima.

Međutim, 35-godišnji Fedorov sukobio se sa ukorenjenim vojnim establišmentom, uključujući i vrhovne komandante poput Sirskog, od kojih su mnogi školovani po modelu koji se smatra zastarelim.

Nakon objave da je smenjen, Fedorov je javno prozvao Sirskog, optuživši ga da blokira deo reformi koje je pokušavao da sprovede.

Sirski je na mesto vrhovnog komandanta postavljen dve godine nakon početka ruske invazije punog obima, u vreme velikih političkih previranja.

Nasledio je generala Valerija Zalužnog (Valeriy Zaluzhniy), koji je bio cenjen zbog odluka koje su pomogle da se zaustavi početna ruska invazija u februaru 2022.

Zalužni je javno kritikovao pojedine vojne odluke, nakon čega je smenjen i imenovan za ambasadora Ukrajine u Velikoj Britaniji.

Sirski je takođe dobio priznanje za uspehe ukrajinske vojske u prvim danima rata, kao i za kontraofanzivu kojom su kasnije te godine oslobođeni veliki delovi Harkovske oblasti.

Međutim, njegova odluka da se Bahmut brani mesecima tokom 2023. godine mnogi vojnici ocenili su kao nepotrebnu političku odluku koja je odnela veliki broj života. Zbog toga je dobio nadimke "Kasapin" i "Kasapin iz Bahmuta".

Posle smene, Fedorov je neuobičajeno javno branio rezultate svog mandata i ponovo optužio Sirskog da predstavlja prepreku reformama koje je smatrao neophodnim.

"Došli smo u situaciju u se počelo dešavati da se sve inicijative koje smo predlagali blokiraju", rekao je Fedorov.

"A Sirski, uprkos svim problemima o kojima danas govorimo, nije spreman da o njima otvoreno razgovara licem u lice. Umesto toga, spreman je da održava privatne sastanke i plete intrige..."

Nekoliko dana kasnije i Sirski je javno izneo svoju odbranu, uputivši izvinjenje Fedorovu.

"Nisam u ratu sa ministarstvom. U ratu sam sa Rusijom", napisao je Sirski. "U vojsci ne birate s kim ćete služiti. U vojsci izvršavate naređenja i radite svoj posao."

"Postoji ideja važnija od bilo kog prezimena: Ukrajina je veća od Fedorova, Sirskog i svih nas", napisao je u tekstu objavljenom na jednom ukrajinskom vojnom blogu. "Svesti ovaj rat na sukob dvojice ljudi najveća je usluga koju možemo da učinimo neprijatelju."

Drapatij važi za jednog od najuglednijih oficira među vojnicima i oficirskim kadrom. Bio je među onima koji su javno podržali Fedorova nakon što ga je Zelenski smenio.

Mnogi Ukrajinci ga posebno poštuju zbog odluke da u junu 2025. podnese ostavku nakon što je ruska balistička raketa pogodila vojni poligon i ubila 12 ukrajinskih vojnika.

Napad je ocenjen kao posledica kršenja komandnih procedura, pošto je oficirima ranije bilo naređeno da ne organizuju obuke i ceremonije koje bi mogle da postanu mete ruskih raketa.

Mikola Bjeljeskov (Mykola Byelyeskov), politički analitičar Instituta za svetsku politiku iz Kijeva, opisao je Drapatija kao profesionalca i oficira koji uživa veliko poštovanje u vojsci, navodeći da je pomogao stabilizaciji fronta kod Harkova u maju 2024, a potom i kod Pokrovska u decembru iste godine.

"Sada je pitanje tima, posebno ko će biti načelnik Generalštaba", rekao je za Radio Slobodna Evropa.

"Bez obzira na popularnost, vođenje rata biće veliki izazov zbog problema sa ljudstvom, nedovršene reforme korpusnog sistema i nedostatka stručnih ljudi na različitim nivoima."

"Ali Zelenski je ovim potezom napravio korak ka okončanju sukoba sa ljudima koji su želeli promene i koji su probleme povezivali sa Sirskim", rekao je Bjeljeskov.