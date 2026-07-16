Zelenski smijenio ministra odbrane Fedorova

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je Mihajla Fedorova s funkcije ministra odbrane u okviru rekonstrukcije vlade u kojoj je i Julija Sviridenko smijenjena sa mjesta premijerke.

Fedorov, relativno mlad birokrata koji je predvodio napore digitalne transformacije širom vlade i inovacije u oblasti dronova kao važno oružje u ratu, potvrdio je 15. jula da je razriješen dužnosti.

Njegov kratki mandat na čelu Ministarstva odbrane poklopio se s periodom u kojem su ukrajinske snage vodile borbe s ruskim trupama koje su dovele front gotovo do pat-pozicije.

Taktički dronovi kratkog dometa pomogli su Ukrajini da popuni rupe u odbrani i spriječi ruske snage da ostvare značajnije teritorijalne pomake. Međutim, ukrajinski komandanti i dalje se suočavaju s nedostatkom ljudstva i iskusnih jedinica koje bi mogle odgovoriti na ruske pokušaje probijanja linija.

"Bila je velika čast služiti ukrajinskom narodu kao ministar odbrane", rekao je u objavi na društvenim mrežama. Zelenski se nije javno oglasio o toj odluci.

Fedorov je naveo nekoliko postignuća tokom svog mandata u ministarstvu, uključujući blokiranje pristupa ruskih trupa satelitima Starlink, što je, kako je rekao, "dramatično smanjilo njihovu sposobnost da vode efikasan rat dronovima".

Dodao je da će nastaviti raditi na tome da se "neprijatelj porazi asimetrijom, brzinom inovacija i snagom organizacije".

Ukrajinski mediji spekulisali su da bi Fedorov mogao biti smijenjen jer je bio u "sistemskom sukobu" s drugim članovima vlade uključenim u potrošnju za odbranu.

Predsjednik Američkog univerziteta u Kijevu i bivši posebni savjetnik vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Dan Rice rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi Fedorov mogao biti premješten na drugu visoku funkciju, uključujući potencijalno mjesto premijera ili ambasadora Ukrajine u Sjedinjenim Državama, iako je naglasio da se "jednostavno ne zna" šta Zelenski namjerava.

"Mislim da je u vrlo kratkom periodu uradio nevjerovatan posao", rekao je Rice o Fedorovu.

"Mislim da ima priliku da značajno unaprijedi odnose između Ukrajine i Sjedinjenih Država. Ali vrijeme će pokazati šta predsjednik Zelenski želi."

Zelenski je 12. jula najavio početak rekonstrukcije vlade, rekavši da su promjene potrebne kako bi se provela ažurirana politička strategija.

Kazao je da je cilj rekonstrukcije i obnova kabineta ministara te da će odgovornost za ključne oblasti vanjske politike biti povjerena zvaničnicima s odgovarajućim iskustvom.

Zelenski je ranije podržao Serhija Koreckog, izvršnog direktora Naftogaza, najveće državne naftne i gasne kompanije u zemlji, kao budućeg premijera.

Naftogaz je glavni izvor državnih prihoda i politički vrlo utjecajna kompanija.

Jedan od najmlađih ministara u vladi Zelenskog, 34-godišnji Fedorov, imenovan je 2019. godine za prvog ukrajinskog ministra digitalne transformacije, funkciju čiji je cilj bio modernizacija tromih državnih usluga, od kojih mnoge datiraju još iz sovjetskog perioda.

Jednako važno bilo je i osiguravanje transparentnosti u birokratskim procesima koji su dugo bili netransparentni, što je pomoglo u suzbijanju duboko ukorijenjenih koruptivnih praksi.

Ukrajinci su prihvatili reforme, opisane kao "država u pametnom telefonu", sa odobravanjem, a popularnost i uspjeh doveli su do unapređenja Fedorova u potpredsjednika vlade, uz prošireni portfelj nadležnosti.

Fedorov je imenovan na čelo Ministarstva odbrane u januaru.

Iako je njegov nedostatak vojnog iskustva izazvao određeno negodovanje među pripadnicima ukrajinskih oružanih snaga, njegovo imenovanje dovelo je do naglog razvoja ratovanja dronovima i njihove proizvodnje – oblasti ratnih inovacija u kojoj je Ukrajina ostvarila značajan uspjeh.

Posljednjih sedmica Ukrajina je koristila dronove za napade na više ciljeva duboko unutar ruske teritorije.

Napadi na energetske objekte povezane s Kremljom, uključujući naftne terminale i tankere na moru, dio su kampanje koju je Kijev nazvao "sankcijama dugog dometa" protiv Rusije.

Napadi dronovima na ruske energetske objekte doveli su do velikih nestašica širom zemlje, a čak i Moskva, koja je često pošteđena kriza koje pogađaju ostatak države, osjetila je pritisak, pa su se na benzinskim pumpama formirali dugi redovi, što je izazvalo ljutite reakcije vozača.