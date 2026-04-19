Zelenski upozorava da ruski prihodi od nafte finansiraju rat

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritikovao je ublažavanje sankcija na rusku energiju, komentarom na platformi X da je "svaki dolar plaćen za rusku naftu, novac za rat."

Njegova izjava od 19. aprila dolazi nakon što su Sjedinjene Države ranije ove sedmice produžile izuzeće za rusku naftu, uz podatke koji pokazuju da je Moskva gotovo udvostručila prihode od nafte u martu usred rasta cijena energije dok Iran nastavlja ometati plovidbu kroz ključni Hormuški moreuz.

Zelenski navodi da se više od 110 tankera iz ruske "flote u sjeni" trenutno nalazi na moru, noseći više od 12 miliona tona ruske nafte vrijedne deset milijardi dolara.

Dodao je da "kontinuirano ublažavanje sankcija protiv Rusije ne odražava stvarnu situaciju u ratu niti u diplomatiji i podstiče iluziju ruskog rukovodstva da mogu nastaviti rat."

Zelenski je rekao da je Rusija tokom protekle sedmice lansirala više od 2.360 dronova, 1.320 navođenih bombi i gotovo 60 projektila.

Najnoviji napadi uključivali su noćni udar na Černihiv u kojem je poginuo 16-godišnji dječak, a četvero je ranjeno, rekli su lokalni zvaničnici 19. aprila.

"Važno je da se ruski tankeri zaustave, da im se ne dozvoli isporuka nafte u luke," rekao je Zelenski u objavi na X-u.

"Izvoz nafte agresora mora se smanjiti, a dugodometne sankcije Ukrajine trebaju nastaviti raditi ka tom cilju."

Dok je Zapad postavio globalni limit na trgovinu ruskim naftnim proizvodima koji se transportuju morem, Rusija je uspjela to zaobići putem takozvane flote u sjeni, često s nejasnim vlasništvom i osiguravajućim strukturama, koja nastavlja trgovati tim proizvodima.

Podaci pokazuju da su prihodi od ruskog izvoza sirove i prerađene nafte dostigli 19 milijardi dolara u martu u odnosu na 9,7 milijardi dolara u februaru.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija odobrio je 17. marta novo izuzeće od sankcija za rusku naftu koje traje do 16. maja, zamijenivši prethodnu licencu koja je istekla 11. aprila.

Iako se najnovije izuzeće odnosi samo na naftu koja je već ukrcana na brodove, novo produženje došlo je kao iznenađenje jer je američki ministar finansija Scott Bessent ranije odbacio ideju da će do produženja doći.

EU također nije uspjela uvesti dodatne sankcije na rusku naftu.

Nove mjere su predložene u januaru koje bi uključivale zabranu pomorskih usluga povezanih s ruskim naftnim proizvodima. To bi zabranilo kompanijama sa sjedištem u EU da pružaju usluge bilo kojem plovilu koje prevozi ove proizvode iz ruskih luka. Također je postojao pritisak da se potpuno ukinu uvozi ruske nafte prije trenutnog cilja, decembra 2027.

Međutim, nije postignuta jednoglasnost među državama članicama EU, djelimično zbog rasta cijena energije jer je Iran praktično zatvorio Hormuški moreuz više od mjesec dana što je podiglo cijene nafte znatno iznad 100 dolara po barelu.