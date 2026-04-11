Inspekcija naložila zatvaranje gradilišta mosta u Beogradu nakon pogibije radnika

Građevinska inspekcija donela je rešenje o zatvaranju gradilišta novog mosta u Beogradu gde je 7. aprila poginuo radnik iz Kine , a tri osobe povređene.

To je saopštilo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu 11. aprila, navodeći da je "procenjeno da je lice mesta nebezbedno i rizično za boravak ljudi na njemu".

Radnik je stradao nakon što je ispao iz korpe na kranu gradilišta novog mosta u Beogradu, na čijoj su izgradnji angažovane kineske kompanije mimo tendera, a ključni podaci o ugovorima i postupku izbora izvođača nisu javno dostupni.

Reč je o kineskoj građevinskoj firmi "CSCEC STEEL".

Tužilaštvo je, pored ostalog, naložio komisijsko veštačenje kako bi se utvrdilo da li je kran bio adekvatno postavljen i tehnički ispravan, da li je njime upravljano u skladu sa pravilima, te da li je bio adekvatne nosivosti.

Naloženo je i uzimanje izjava zaposlenih, kao i odgovornih u firmi u kojoj stradali radnik bio zaposlen.

Građevinska firma "CSCEC STEEL" nije odgovorila na pitanja RSE o nesreći.

Izvođač radova na ovom projektu je državna kineska kompanija Pauerčajna (PowerChina).

Ni iz ove kompanije nisu odgovorili na upit RSE.

Radovi se izvode na mestu nekadašnjeg Starog savskog mosta koji su vlasti uklonile kako bi na toj lokaciji izgradili novi jer stari, kako su tvrdile, nije bio bezbedan.

Ovo je drugi slučaj pada krana u Srbiji za dva meseca. U februaru kran je pao na gradilištu kod brze pruge u Beogradu, a jedna osoba je teško povređena.