Pao kran na gradilištu novog mosta u Beogradu, poginuo radnik

Jedan radnik je poginuo 7. aprila kada se na gradilištu novog mosta u Beogradu obrušio kran.

Tri osobe su povređene, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa (RSE) u policiji.

Navedeno je da je policija na licu mesta i da se okolnosti utvrđuju.

Iz Hitne pomoći rečeno je za RSE rečeno da je prijavljena nesreća na gradilištu i da su na lice mesta upućene tri ekipe.

Radovi se izvode na mestu nekadašnjeg Starog savskog mosta koji su vlasti uklonile kako bi na toj lokaciji izgradili novi jer stari, kako su tvrdile, nije bio bezbedan.

Na izgradnji novog mosta angažovane su dve kineske kompanije, direktnom pogodbom bez raspisivanja tendera, na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Kine.

Kako je RSE ranije pisao, ključni podaci o ugovorima, postupku izbora izvođača i uslovima projekta nisu javno dostupni.

Delovi za novi most prave se u istočnoj kineskoj provinciji Đangsu, u pogonu kineske državne kompanije "China State Construction Engineering".

Izvođač radova na ovom projektu je druga državna kineska kompanija Pauerčajna (PowerChina).

Ona je u Srbiji angažovana na nizu infrastrukturnih projekata, između ostalih, na izgradnji izložbenog prostora za međunarodnu specijalizovanu izložbu EXPO.