Tužilaštvo ispituje, kineske firme ćute o pogibiji radnika na gradilištu u Beogradu

Tužilaštvo u Srbiji je povodom pogibije kineskog radnika na gradilištu u Beogradu 7. aprila naložilo uzimanje izjava zaposlenih, kao i odgovornih u firmi u kojoj stradali radnik bio zaposlen.

Reč je o kineskoj građevinskoj firmi "CSCEC STEEL", potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) u Tužilaštvu.

Ova firma nije odgovorila na pitanja RSE o nesreći.

Radnik je stradao nakon što je ispao iz korpe na kranu gradilišta novog mosta u Beogradu, na čijoj su izgradnji angažovane kineske kompanije mimo tendera, a ključni podaci o ugovorima i postupku izbora izvođača nisu javno dostupni.

Izvođač radova na ovom projektu je državna kineska kompanija Pauerčajna (PowerChina).

Ni iz ove kompanije nisu odgovorili na upit RSE.

Duško Vuković, stručnjak za radna prava u građevinarstvu, za RSE kaže da su kineski radnici u posebno ranjivom položaju jer su angažovani na netransparentnim projektima i angažovani pod lošijim uslovima od radnika u Srbiji.

Nesreće na gradilištima Vuković povezuje sa slabim radom institucija.

"Svi naši apeli i insistiranja na poštovanju zakonskih mera, da svi moraju da prođu psihofizičke i zdravstvene preglede, da kranovi moraju da budu testirani i licencirani, izgleda da je sve to mrtvo slovo na papiru", navodi on.

Ovo je drugi slučaj pada krana za dva meseca. U februaru kran je pao na gradilištu kod brze pruge u Beogradu, a jedna osoba je teško povređena.

Šta (ni)je saopšteno o nesreći?

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je, nakon upita RSE, da je na gradilištu mosta smrtno stradao radnik i državljanin Kine Z.X. (rođen 1988. godine).

Navode i da će inspekcija rada i građevinska inspekcija utvrditi da li su radnicima bili obezbeđeni sigurni uslovi za rad i obezbeđena sigurnosna oprema, kao i da li je smrt nastupila kao posledica delovanja nekog drugog lica ili isključivo zbog postupaka preminulog.

RSE nije dobio odgovor ni inspekcije rada, ni građevinske inspekcije o ovom slučaju.

Bez odgovora kineskih firmi i institucija u Srbiji

Stručnjak za radna prava Duško Vuković ističe da u Srbiji postoji "političko-korporativna" sprega u kojoj su kineski radnici veoma nezaštićeni.

"Kineske kompanije su nedodirljive angažovane na bazi međudržavnih sporazuma i dogovora", navodi on.

Na izgradnji novog mosta, gde je kineski radnik poginuo, prema pisanju RSE, angažovane su dve kineske kompanije, direktnom pogodbom bez raspisivanja tendera, na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Kine.

Jedna od njih je kineska državna kompanija "China State Construction Engineering" u čijem pogonu u Kini su se pravili delovi za novi most u Beogradu.

Kineska firma registrovana u Beogradu "CSCEC STEEL", u kojoj je radnik bio angažovan, deo je podružnice te državne kompanije.

Iz ove kompanije nije stigao odgovor RSE koji ugovor je radnik imao i da li je osposobljen za bezbedan rad.

Ovaj projekat samo je jedan u nizu koji se realizuje u Srbiji na osnovu sporazuma i saradnje Srbije i Kine koje vlasti nazivaju "čeličnim prijateljstvom".

Sa druge strane, Vuković ističe da rad kineskih radnika u Srbiji prate tvrdnje o nedozvoljenom prekovremenom radu, radu bez pauze i u lošim uslovima, a da predstavnicima sindikata često nije dozvoljen kontakt sa njima.

Kineske kompanije u Srbiji odbacuju optužbe o kršenju radnih prava.

Uslovi rada kineskih radnika RSE je u januaru 2021. pisao o neuslovnom smeštaju kineskih radnika u privremenom kampu kod rudnika "Čukaru Peki" u Boru u istočnoj Srbiji. Više radnika tvrdilo je da im poslodavac ne dozvoljava da izađu iz neuslovnog kampa u kom su smešteni, da rade 12 sati dnevno, kao i da im je zabranjen kontakt sa stanovništvom u Srbiji. Nevladine organizacije koje se bore za prava radnika su u više navrata ukazivale i na slučajeve radne eksploatacije stranih radnika u kineskim kompanijama u Srbiji. Početkom 2026. godine, Zrenjaninski socijalni forum i Astra su podneli prijavu državnim institucijama Srbije zbog sumnje na trgovinu ljudima i eksploataciju nekoliko desetina radnika iz Bangladeša u kineskoj fabrici Linglong kod Zrenjanina. Državni organi do sada nisu saopštili više detalja. Slične optužbe obišle su svet i prethodnih godina, kada su lokalne i međunarodne organizacije optužile Linglong za eksploataciju radnika iz Vijetnama i Indije.

'Slaba inspekcijska kontrola'

Duško Vuković smatra da Srbija nije uradila mnogo na prevenciji nesreća i povreda na gradilištima.

Deo problema je, prema njegovim rečima, manjak inspektora koji kontrolišu gradilišta.

"Čim institucije ne rade, vi nemate kome da se žalite, onima kojima se žalite daće vam otkaz, tako da su ljudi zastrašeni i ćute", smatra on.

Prema njegovoj oceni, poslodavci nisu primorani da poštuju propise, pa nekada formiraju odbore i imenuju radnika za bezbednost na radu "pro forme", bez ozbiljnog bavljenja tom temom.

"Sindikati i njihove organizacije nemaju dovoljno sredstava da dopru do svih radnika, pokušavalo se lecima, propagandim materijalom", kaže Vuković.

Iz inspekcije rada nisu odgovorili na pitanje RSE šta je urađeno na planu prevencije nesreća na gradilištima.

Njihovi izveštaji ukazuju na probleme u oblasti zaštite na radu.

Prema poslednjem izveštaju inspekcije za 2024, u toj godini bilo je više od 1.000 povreda na radu u Srbiji, a 51 radnik izgubio je život na radnom mestu.

Više od polovine slučajeva smrtnih povreda u toj godini dogodilo se u sektoru građevinarstva, a inspektori su podneli 15 krivičnih prijava protiv odgovornih za krivično delo izazivanja opasnosti neobezbeđivanjem mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Za ovo delo zaprećena kazna je od šest meseci do pet godina, a izriče se odgovornom licu na gradilištu. U izveštaju, međutim, nema podataka o ishodu sudskih postupaka.

Šta su najčešći uzroci nesreća?

U izveštaju se ističe da je jedan od najčešćih uzroka povreda na radu nebezbedan rad na visini i nepropisno korišćenje opreme za rad.

Konstatuje se i više problema kada je reč o bezbednosti na radu.

Karakteristična pojava, prema izveštaju, je da je jedno pravno lice ili preduzetnik sa licencom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu angažovan kod mnogo poslodavaca "što za posledicu ima nekvalitetno obavljanje ili neobavljanje istih poslova".

Izveštaj ukazuje i da korišćenje lične zaštitne opreme nije zadovoljavajuće.

Takođe se navodi da većina poslodavaca preglede i proveru opreme za rad vrši tek nakon inspekcijskih nadzora, a ne u propisanim rokovima.