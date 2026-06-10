Albanija: Neophodna međufaza koja ne menja i ne odlaže beskonačno perspektivu punopravnog članstva u EU

Albanska Vlada saopštila je u sredu da je neophodna međufaza koja ne menja i ne odlaže beskonačno perspektivu punopravnog članstva, povodom predloga da buduće članice Unije, tokom prelaznog perioda posle prijema, imaju ograničena prava.

Kancelarija za medije Vlade Albanije, na upit RSE za komentar o predlogu da nove članice po prijemau u EU imaju ograničena prava, navela je da Tirana podržava proces pristupanja zasnovan na zaslugama i dosledno se zalaže za postepeno integrisanje zemalja kandidata u strukture i politike Evropske unije

"Već dugo zastupamo stav da zemlje Zapadnog Balkana treba što ranije i što šire uključiti u procese donošenja odluka i u mehanizme jedinstvenog evropskog tržišta, postepeno uživajući prednosti članstva i pre punopravnog pristupanja", navela je albanska Vlada.

Nemačka, Francuska i države Beneluksa – Holandija, Belgija i Luksemburg – predložile su da buduće članice EU, tokom prelaznog perioda nakon prijema u članstvo, imaju ograničena prava.

Ključno među tim ograničenjima jeste predlog o limitiranom pravu glasa novih članica EU.

Albanska Vlada je za RSE navela da konačan cilj Tirane "ostaje punopravno članstvo u Evropskoj uniji, sa punim pravima i obavezama".

"Međutim, jedna međufaza koja ne zamenjuje i ne odlaže beskonačno perspektivu punopravnog članstva je neophodna", navela je Kancelarija za medije Vlade Albanije.

Predlog grupe članica EU iznet je u takozvanom non-pejper u koji je RSE imao uvid. Reč je o vrsti neformalnog dokumenta koji se koristi u evropskim diplomatskim krugovima za iznošenje novih ideja, testiranje stavova ili predlaganje rešenja bez preuzimanja formalnih obaveza.

Zasad jedino Crna Gora od država kandidata ima izvesne izglede za članstvo u EU, budući da je Evropska unija donela odluku o formiranju ad hok grupe koja će raditi na izradi nacrta Sporazuma o pristupanju.