Kosovo planira osnovati Žandarmeriju

Ministar unutrašnjih poslova Kosova u tehničkom mandatu Xhelal Sveçla saopštio je da su preduzeti prvi koraci ka osnivanju Žandarmerije Kosova.

Sveçla je na društvenim mrežama napisao da je potpisao odluku o formiranju radne grupe koja će, kako je naveo, analizirati i predložiti modele funkcionisanja Žandarmerije kao agencije Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Žandarmerija predstavlja važan korak u jačanju naše sigurnosne arhitekture, s jasnom misijom da osigura snažno prisustvo države u očuvanju granica, integriteta i teritorijalnog suvereniteta, zaštiti od terorizma, upravljanju visokorizičnim neredima i zaštiti kritične infrastrukture", napisao je na Facebooku.

Prema Sveçli, osnivanje Žandarmerije ojačaće državne kapacitete za prevenciju, upravljanje i neutralizaciju prijetnji "koje ugrožavaju sigurnost građana i teritorijalni integritet naše zemlje".

Žandarmerija je sigurnosna snaga s vojnim karakterom koja obavlja policijske zadatke. U nekim državama djeluje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, dok je u drugima dio oružanih snaga.

Mnoge države imaju žandarmeriju, uključujući i sjevernog susjeda Kosova, Srbiju, čija žandarmerija djeluje u okviru policije.

Žandarmeriju imaju i druge države, poput Francuske, članice NATO-a.

Na primjer, Francuska žandarmerija je vojna snaga zadužena za provođenje zakona, ima punu jurisdikciju nad civilnim stanovništvom i odgovorna je za javnu bezbjednost i javni red, a sarađuje s policijskim i vojnim snagama unutar zemlje i u inostranstvu.

Ona ima ulogu u upravljanju krizama i učestvuje u mirovnim misijama u inostranstvu, ali i u borbenim operacijama.

U NATO-u se snage ovog tipa pominju u okviru onoga što se naziva policija za stabilizaciju.