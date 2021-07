WHO upozorava na novi val zaraze u Evropi

Došao je kraj desetosedmičnom padu broja novih zaraza korona virusom u Evropi i novi val zaraza je neizbježan ako građani i političari ne ostanu disciplinirani, rekao je u četvrtak šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Europu Hans Kluge.



Prošle sedmice je broj novih slučaja porastao za 10 posto u evropskoj regiji, potaknut povećanim putovanjima, okupljanjima i ublažavanjem socijalnih ograničenja, rekao je Kluge.



„To se događa u kontekstu situacije koja se brzo razvija. Nova zabrinjavajuća varijanta, delta varijanta, i to u regiji u kojoj unatoč ogromnim naporima država članica, milioni ostaju nevakcinisani”, rekao je, javlja Reuters.



Upozorio je da će “biti novog vala u evropskoj regiji WHO-a ukoliko ne ostanemo disciplinirani”.



Delta varijanta korona virusa, posebno zarazna, mogla bi predstavljati 90 posto novih slučajeva u Evropskoj uniji do kraja avgusta, ocijenio je prošle sedmice Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

WHO za Evropu očekuje da ta varijanta postane “dominantna” na Starom kontinentu do avgusta.



Studije provedene i u laboratoriju i u stvarnom životu slažu se u jednom – jedna doza vakcine donosi samo ograničenu zaštitu protiv delta varijante.



U avgustu, evropska regija WHO-a “neće biti u potpunosti vakcinisana, bit će uvelike oslobođena restrikcija, uz povećanje putovanja i okupljanja”, dodaje WHO.