Vulin: Dojave o bombama pritisak na Vučića da napusti vojnu neutralnost

Učestale dojave o bombama su posledica sukoba u Ukrajini i nastavak pritiska na predsednika Aleksandra Vučića da napusti politiku vojne neutralnosti, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin za 21. aprila u jutarnjem programu Radio-televizije Srbije.



Dojave o bombama ocenio je i kao ekonomski pritisak na Srbiju.



"Kada zatvorite tržni centar na nekoliko sati, napravili ste veliku ekonomsku štetu prodavcima koji u tim centrima rade. Ovo je čist ekonomski udar i naš jedini odgovor na to je preventivna i povećana bezbednost", rekao je Vulin, koji je ministar u odlazećoj Vladi Srbije.



On je najavio da će se povećati prisustvo policije u tržnim centrima.



Poslednje dojave o bombama u tržnim centrima, kako je rekao, došle su sa servera koji je lociran u Švajcarkoj.



Dodao je kako je Srbija od Švajcarske, Ukrajine, ali i drugih zemalja odakle dojave dolaze, zatražila informacije ko sa njihovog servera to radi, ali da za sada nije dobijen pozitivan odgovor.

Tokom 18. aprila, pristigle su prijave o postavljenim bombama u četiri tržna centra u Srbiji.



Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) ustanovilo je da su dojave bile lažne.



Kako je naveo MUP, to je utvrđeno kontradiverzionim pregledima nakon što su 18. aprila prijave o navodno postavljenim bombama u trgovinskim centrima stigle sa mejl adrese servisa Protonmail koji je baziran u Švajcarskoj.



Policija je precizirala da su odatle poruke iste sadržine stigle na mejl adrese šoping molova "Rajićeva", "Merkator" i "Galerija" u Beogradu, kao i "Delta Planet" u Nišu.



"Sa njega su i u prethodnom periodu u nekoliko navrata slate pretnje Aerodromu Nikola Tesla i kompaniji Er Srbija, a prema operativnim saznanjima upućene su sa teritorija jedne evropske zemlje i Ukrajine", dodao je MUP Srbije.

Infografika: Lažne dojave o bombi na letovima iz Beograda ka Rusiji

Od početka invazije Rusije na Ukrajinu, dogodilo se više anonimnih prijava o navodno postavljenim bombama na liniji Er Srbije Beograd – Moskva, koje su posle policijskih provera ustanovljene kao lažne.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 17. aprila da nadležni srpski organi znaju ko šalje lažne prijave o bombama i da je jedna zemlja Evropske unije, a druga Ukrajina.



Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine negiralo je optužbe predsednika Srbije Aleksandra Vučića o navodnoj umešanosti Ukrajine u lažne dojave o bombama na putničkim letovima ka Rusiji.

Vulin: Jasno da EU ne želi Srbiju u njenom sastavu

Ministar policije je ukazao na to da Srbija treba da preispita svoju odluku da li je za članstvo u Evropsku uniju (EU), da je poverenje građana u EU istorijskom minimumu na i da je "možda vreme da postanemo i politički neutralna zemlja, kao što smo i vojno neutralna zemlja".



Komentarišući najavljenu Rezoluciju Evropskog parlamenta u kojoj će se od Srbije zahtevati da uvede sankcije Rusiji, Vulin je rekao da politika koju vode evroparlamentarci u EP jasno ukazuje da Evropska unija Srbiju ne želi u svom sastavu.



"Mi smo stari, drevni, istorijski narod koji sam bira svoje prijatelje. Rusija je naš prijatelj. Slovenski narodi su naši prijatelji, Kina je naš prijatelj, Indija je naš prijatelj, zemlje u Evropi su naši prijatelji. Nemojte očekivati da mi prihvatamo vaša neprijateljstva. Evropski parlament se ne pita previše ni o Evropi, ali bi hteo da se pita o Srbiji, da odlučuje o svemu što se dešava u Srbiji", rekao je Vulin.



Ukoliko Rezolucija bude usvojena, Vulin je rekao da za Srbiju to "neće imati baš nikakav značaj, ali da će svakako u političkom smislu to biti jasan signal i putokaz da EU ne želi Srbiju u svom sastavu".



“Oni mere našu ljubav prema Evropi mržnjom prema Rusiji. Ako volite Evropu, morate da mrzite Rusiju. Neću da mrzim Rusiju, neću da mrzim nikoga. Imam pravo da ne izgubim ni jednog jedinog prijatelja, ja ne učestvujem u vašim sukobima", rekao je Vulin.



Vučić je 21. aprila komentarišući nacrt Rezolucije Evropskog parlamenta (EP) u kom se novoizabrane vlasti u Srbiji pozivaju da uvedu sankcije Rusiji, i poručio kako će se ako ona bude usvojena rukovoditi interesima Srbije.



U nacrtu Rezolucije u koji je Radio Slobodna Evropa (RSE) imala uvid pozivaju se novoizabrane vlasti u Srbiji "da pokažu stvarnu posvećenost vrednostima EU i da se usklade sa odlukama i pozicijama EU u spoljnoj politici i bezbednosti politika, uključujući sankcije Rusiji".



U tekstu nacrta se navodi da su evropski zastupnici "duboko zabrinuti" zbog širenja dezinformacija o ruskoj agresiji protiv Ukrajine, stoga se pozivaju srpske vlasti i Evropska komisija da podrže infrastruktura za borbu protiv dezinformacija i drugih hibridnih pretnji.



Zvaničnici u Srbiji, uprkos pozivima sa Zapada, i dalje odbijaju da uvedu sankcije Rusiji. Srbija je tri puta glasala protiv Rusije u Ujedinjenim nacijama (UN), ali je izričita u tome da podržava samo odluke koje se ne odnose na sankcije.