Vučić poručuje da će država pomoći Ziđinu zbog zadržavanja bakra na granici SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je odluka američke Carinske i granične zaštite (CBP) o zadržavanju bakra i proizvoda od bakra koje proizvodi Srbija Ziđin Koper (Zijin Copper) na granicama SAD, zbog sumnje na prinudan rad u toj kompaniji, loša po Srbiju.

On je poručio da će država pomoći toj kompaniji u Boru, na istoku Srbije, koliko može kako bi se rešio taj izvozni problem.

"Očigledno je da u geopolitičkom sukobu u kojem su svi protiv svih, ali se izdvajaju dve velike države SAD i KIna, i mi plaćamo cenu", rekao je Vučić novinarima tokom obilaska radova na Fruškogorskom koridoru.

On je rekao da veruje da će Srbija kroz dijalog sa Amerikancima "moći makar malo da pomogne kompaniji iz Bora, koja zapošljava 7.000 ljudi i drži nam istok Srbije u životu".

Pre Ziđina, američka carina je onemogućila uvoz automobilskih guma iz kineskog Linglonga u Zrenjaninu, na severu zemlje, takođe zbog upotrebe prinudnog rada.

Kompanija Srbija Ziđin Koper saopštila je, reagujući na odluku CBP, da se protivi svim oblicima prinudnog rada, kao i da sprovodi sveobuhvatnu proveru i procenu relevantnih pitanja.

Kompanija je navela da ostaje posvećena poštovanju važećih zakona, "uključujući i zakone SAD, kao i međunarodno priznatih standarda rada i ljudskih prava koji se odnose na sprečavanje prinudnog rada".

Američka carina je saopštila da je nalog za zadržavanje bakra iz Srbije rezultat njihove istrage, kao i informacija da kompanija "Srbija Ziđin" koristi prinudni rad u proizvodnji i obradi rude bakar.

Naveli su da je CBP analizirao izjave radnika, fotografije, terenske beleške fokus grupa, snimke ekrana tekstualnih poruka, javno dostupne izveštaje nevladinih organizacija, vesti i akademska istraživanja.

U saopštenju je nevadeno da su radnici u kompaniji "Srbija Ziđin" bili izloženi po šest indikatora prinudnog rada Međunarodne organizacije rada.

To su zloupotreba ranjivosti, zadržavanje plata, zastrašivanje i pretnje, ograničavanje kretanja, zadržavanje ličnih dokumenata i prekomerni prekovremeni rad.

I nevladina organizacija China Labor Watch (CLW) saopštila je da je dokumentovala prinudni rad u kineskom Ziđin Koperu u Srbiji.

Naveli su da su utvrdili da je dolazilo do zadržavanja ličnih dokumenata, depozita za zapošljavanje, prekomernoh radnog vremena bez adekvatnog odmora, nebezbednih uslova rada i ograničenja slobode kretanja.

Kompanije Ziđina su najveći izvoznici iz Srbije poslednjih godina, a Srbija je otvorena za kineski kapital dok vlasti grade prijateljske odnose sa kineskim državnim vrhom.