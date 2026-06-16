Carina SAD izdala nalog za zadržavanje isporuka kineskog Ziđina iz Srbije zbog upotrebe prinudnog rada

Američka agencija za carine i zaštitu granica CBP saopštila je u utorak da je izdala nalog za zadržavanje isporuke bakra i proizvoda od bakra koje u Srbiji proizvodi kineski Ziđin (Zijin Copper D.O.O) zbog sumnje na upotrebu prinudnog rada u proizvodnji.

Odluka odmah stupa na snagu i osoblje CBP-a na svim ulaznim lukama u SAD zadržaće pošiljke proizvoda od bakra napravljene u Ziđinovim postrojenjima u Srbiji.

Ovo je drugi nalog CBP-a za zadržavanje isporuka neke kineske kompanije koja radi u Srbiji zbog upotrebe prinudnog rada, nakon što to već izdat za automobilske gume koji Linglong proizvodi u Zrenjaninu na severu zemlje.

"Američki proizvođači se suočavaju s nelojalnom konkurencijom kada strane kompanije smanjuju troškove korišćenjem prinudnog rada", izjavila je izvršna pomoćnica komesara Kancelarije za trgovinu CBP-a, Suzan Tomas ( Susan S. Thomas). "Primenom naših zakona protiv prinudnog rada, CBP štiti ljudska prava, kao i ekonomsku bezbednost naše nacije".

Nalog za zadržavanje isporuka Ziđina, kako se navodi u saopštenju, rezultat je istrage CBP-a i informacija da Srbija Ziđin proizvodi bakar i proizvode od bakra uz upotrebu prinudnog rada. Dodaje se je CBP analizirao izjave radnika, fotografije, terenske beleške fokus grupa, snimke ekrana tekstualnih poruka, javno dostupne izveštaje nevladinih organizacija, vesti i akademska istraživanja.

"Uzeti zajedno, ovi dokazi su pokazali da su radnici u kompaniji Srbija Ziđin izloženi šest indikatora prinudnog rada Međunarodne organizacije rada: zloupotrebi ranjivosti, zadržavanju plata, zastrašivanju i pretnjama, ograničavanju kretanja, zadržavanju ličnih dokumenata i prekomernom prekovremenom radu", navodi se u saopštenju.

CBP navodi da činjenice koje potkrepljuju ove indikatore pokazuju da su radnici angažovani u prinudnom radu, odnosno radu koji se obavlja nedobrovoljno i pod pretnjom kazne.

Navodeći da trgovinski podaci pokazuju da se roba Ziđina uvozi ili da postoji verovatnoća da će biti uvezena u SAD, CBP je naveo da uvoznici zadržanih pošiljki mogu da unište ili da izvezu svoje pošiljke, ili mogu da pokušaju da dokažu da roba nije proizvedena uz upotrebu prinudnog rada.

Kineskog Ziđina već prate optužbe za zagađivanje životne sredine.

CBP je u decembru izdao nalog za zadržavanje uvoza automobilskih guma proizvedenih u kineskoj fabrici Linglong u Srbiji zbog navoda da su proizvedene uz korišćenje prinudnog rada.