Vučić hvali Trumpa: Srbija može biti strateška prednost za SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da Srbija razume viziju američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), te dodao da su prvi čovek SAD i njegovi saradnici spremi da "saslušaju stav Srbije".

Vučić je u autorskom tekstu za američki Foks Njuz (Fox News) 22. maja napisao i da Srbija SAD-u nudi "stratešku dubinu, političku stabilnost i vladu usmerenu na izvršenje, a ne na ideologiju".

Presednik Srbije, države koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a koja održava i bliske veze sa Rusijom i Kinom, naveo je da "jedinstveni odnos Srbije i Sjedinjenih Država može poslužiti kao ključna prednost za stabilnost i rast celog kontinenta".

Vučić je dodao da se Srbija nalazi na raskrsnici "kritičnih energetskih, transportnih i digitalnih koridora koji povezuju jugoistočnu Evropu sa širim kontinentom".

Vučić je ukazao i na, kako je naveo, spremnost Trampa i njegovih najbližih saradnika da "ozbiljno i bez predrasuda saslušaju stav Srbije".

"Sećam se sastanaka u Beloj kući s njegovim najužem krugom koji su trajali satima nakon teških pregovora, a ipak ni u jednom trenutku nisam osetio da su moje brige odbačene ili da sam bio drugačije tretiran", istakao je.

Vučić je za vreme prvog mandata Donalda Trampa u septembru 2020. u prisustvu američkog predsednika u Beloj kući sa tadašnjim premijerom Kosova Avdulahom Hotijem potpisao takozvani Vašingtonski sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova.

Vučić je naveo i da je naklonost Srbije prema SAD-u porasla, za razliku od, kako je napisao, velikog dela evropskog establišmenta "koji gleda na filozofiju Amerika na prvom mestu s mešavinom zbunjenosti i neprijateljstva".

"Tokom svojih putovanja po zemlji primetio sam nešto što je na našem kontinentu gotovo retko: neiskrivljeni entuzijazam za vođstvo Donalda Trampa", napisao je Vučić.

Naveo je i da je Srbija dugo gajila "duboko ukorenjene sumnje" prema SAD, a posebno zbog sećanja na NATO bombardovanje.

NATO je 1999. pokrenuo bombardovanje tadašnje Jugoslavije kako bi sprečio zločine srpskih snaga nad albanskim civilima tokom rata na Kosovu.

Vučić je napisao i da građani Srbije u Trampu vide mirotvorca i da Srbija u Trampu vidi "lidera koji ceni nacionalni suverenitet u odnosu na bezličnu birokratiju".

"Ako Donald Trump poseti Beograd, imaće doček kakav nije viđen u Evropi", napisao je.

Podsetimo, Vučić je krajem decembra izjavio da je Beograd od administracije predsednika SAD očekivao velike pomake napred, ali da se zasad to nije osetilo.

On je tada naveo sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) koje su SAD u januaru 2025. uvele toj kompaniji zbog većinskog ruskog udela, kao i uvođenje tarifa SAD na uvoz stranih proizvoda, a od država Zapadnog Balkana najteže je pogođena Srbija.

Iako više puta najavljivan, strateški dijalog Srbije i SAD nije uspostaljen.

Vučić je u januaru izjavio da su za početak dijaloga SAD postavile jedan "politički" i jedan zahtev vezan za energetiku, ne precizirajući detalje.

Više informacija nije dao ni Vašington, koji kao jedan od ključnih interesa na Zapadnom Balkanu vidi suzbijanje kineskog i ruskog uticaja.

SAD kao cilj vide i momentalni napredak u dijalogu Srbije i Kosova.

Sjedinjene Države nemaju ambasadora u Srbiji više od godinu dana.

Iako je Tramp u martu 2025. za to mesto nominovao republikanca Marka Brnoviča, početkom oktobra je administracija povukla taj predlog, a razlozi nisu navedeni.