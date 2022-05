Vučić i Orban o hrani, energentima i sankcijama Rusiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 21. maja da je na sastanku sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom dogovorio da Srbija deo energenata skladišti u Mađarskoj.

"Pitao sam Orbana da li možemo da čuvamo delove energenata u Mađarskoj jer mi nemamo dovoljne skladišne kapacitete koji su dovoljni. Viktor je rekao: 'Aleksandre, nema problema, rešeno'. Mogu da vam kažem da ću večeras mirnije da spavam, jer znam da smo jedan od 30 problema uspeli da rešimo", rekao je Vučić.

Vučić i Orban otvorili su 21. maja Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu na severu Srbije.

Vučić je ocenio da, ukoliko se ne promeni nešto u vezu sukoba u Ukrajini, to može da donese probleme sa hranom i izazove nove probleme u svetu.

"Mnogo teška zima čeka ceo svet i ja znam da to ljudi ne vide i ne očekuju. Suštinski se kriza i ne vidi u ovom trenutku. Treba da se pripremimo za zimu i da pokušamo zajedno da prebrodimo sve probleme i teškoće", rekao je Vučić na otvaranju sajma.

"Imaćemo tešku zimu, rat u Ukrajini nas dovodi u tešku situaciju. Srbiji je teško jer nije članica EU, a nama je teško jer jesmo članica EU", rekao je Orban na otvaranju sajma.

On je ocenio da su Mađarska i Srbija "bezbedne, bilo da se radi o prirodnom gasu ili poljoprivredi", navodeći da je posebno značajna bila odluka da se iz grčkih luka obezbedi železnička transportna linija preko Srbije i Mađarske za Evropu.

Vučić i Orban o sankcijama Rusiji

Vučić je dodao da je nedavno u Briselu, na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja EU, "jedan jedini" koji je bio u potpunosti uz Srbiju bio ministar spoljnih poslova Mađarske, "po nalogu premijera Orbana, koji je uvek štitio i pomagao Srbiji".

Više ministara inostranih poslova država članica EU je upozorilo na sastanku u maju da je neophodno da i Srbija uvede sankcije Rusiji poput ostalih država regiona, prema saznanjima izvora sa sastanka.

Ministar inostranih poslova Srbije Nikola Selaković je na kraju sastanka rekao da je nekoliko država "na eksplicitan način stavilo do znanja" da se od Beograda očekuje usklađivanje sa politikom EU po pitanju sankcija Rusiji.

Selaković, ali i ostali izvori sa sastanka su potvrdili da je jedino Mađarska podržala Srbiju i njen položaj koji se tiče posledica nakon mogućih sankcija.

Orban je 21. maja u izjavi za medije kritikovao sankcije koje EU uvodi Rusiji i ocenio da su one "ravne atomskoj bombi" pošto, prema njegovim rečima, mogu da dovedu do gladi i do pojave mase migranata na granici.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao i da se Srbija nije pridružila nijednoj od 23 EU deklaracije protiv Rusije.

On je rekao da je njegov posao kao predsednika Srbije da brine o Srbiji, a ne o EU.

"Kad postanemo član EU, brinućemo i o njoj. Mnogo je važno da imamo dobar odnos sa EU i da se nalazimo na evropskom putu, ali je sada naš posao da brinemo o našoj zemlji, da obezbedimo dovoljno hrane i energenata, da brinemo o integritetu i Ustavu naše zemlje. Mislim da to radimo na veoma, veoma dobar način", kazao je Vučić, prenosi agencija Beta.

Upitan za usklađivanje Srbije sa sankcijama uvedenim Belorusiji, Vučić je rekao da tu nema ničeg novog.

"Bilo je 25 deklaracija, sa devet smo se uskladili, a sa 16 nismo. To nije ništa novo, to traje već godinu dana. Gledamo šta je u našem interesu, šta ne bi bilo prijateljski i korektno", istakao je on.

Srbija se uskladila sa sankcijama koje je Evropska unija u aprilu uvela Belorusiji zbog umešanosti Belorusije u rusku agresiju na Ukrajinu, proizlazi iz dokumenta objavljenog na internet sajtu Evropskog saveta.

Savet je, naime, 8. aprila usvojio dodatne sektorske mere usmerene na beloruski finansijski i drumski sektor kao odgovor na umešanost Belorusije u rusku agresiju na Ukrajinu.

Srbija je do sada u Ujedinjenim nacijama podržala tri rezolucije koje su u vezi sa ratom u Ukrajini - rezoluciju o osudi ruske agresije na Ukrajinu, rezoluciju kojom se od Rusije zahteva momentalni prekid rata, kao i isključivanje Rusije iz Saveta UN za ljudska prava.

Ipak, zvaničnici Srbije odbijaju mogućnost da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu.