Vučić: Odličan i sadržajan razgovor sa Koštom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je imao odličan i sadržajan razgovor sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je sa Koštom, koji se nalazi u poseti Beogradu, razgovarao o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije, nastavku evropskog puta Srbije i ključnim izazovima sa kojima se suočavaju Srbija, Zapadni Balkan i Evropa.



"Uveren sam da samo kroz iskren dijalog, međusobno poštovanje i zajednički rad možemo da gradimo stabilniju, bezbedniju i prosperitetniju budućnost za sve građane", napisao je Vučić.

Koštin dolazak u Beograd poklopio se sa usvajanjem izveštaja u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta o Srbiji, u kojem se ponavlja da je zaustavljen napredak zemlje ka Evropskoj uniji.

U tom izveštaju se navodi i da Beograd nije ostvario pomak u ispunjavanju uslova za članstvo, uz posebnu zabrinutost zbog nazadovanja u oblasti vladavine prava i stanja demokratije.

Košta se nalazi u Beogradu u okviru turneje po Zapadnom Balkanu.

U Beogradu će se sastati sa predstavnicima državnog vrha i predstavnicima civilnog društva.