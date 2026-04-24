Venecijanska komisija izdala Srbiji preporuke za otklanjanje nedostataka pravosudnih zakona

Venecijanska komisija je u hitnom mišljenju ocenila da se nedavnim izmenama seta pravosudnih zakona u Srbiji uklanjaju prethodno postojeće zaštite autonomije tužilaštva.

Izmene seta pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, usvojeni su u januaru.

Usvojene su izmene Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sudijama i Zakona o sedištima i teritorijalnoj nadležnosti sudova i javnih tužilaštava.

Venecijanska komisija, ekspertsko telo Saveta Evrope, izdalo je Srbiji devet preporuka kako da otkloni nedostatke.

Vratiti se na nehijerarhijski sistem odlučivanja o prigovorima na obavezna uputstva, kao i o odlukama o prenosu nadležnosti i supstituciji.

Odlučivanje o prigovorima na godišnji program rada javnog tužilaštva treba da ostane u nadležnosti Visokog saveta tužilaštva.

Umesto obavezne prethodne saglasnosti, zakon treba da precizira u kojim slučajevima Vrhovno javno tužilaštvo ima obavezu da obavesti Ministarstvo pravde o međunarodnim sporazumima o saradnji.

Privremena imenovanja glavnih javnih tužilaca treba ograničiti na jednu godinu, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.

Isključiti mogućnost ponovnog izbora glavnih javnih tužilaca na isto mesto po isteku mandata.

Ukinuti mogućnost ponavljanja privremenih upućivanja i ograničiti ih na iste hijerarhijske nivoe. Privremena upućivanja treba da ostanu izuzetna.

Tužioce čija su privremena upućivanja prerano okončana treba vratiti na funkcije u Tužilaštvu za organizovani kriminal, uz uvođenje mehanizma za njihovu postepenu zamenu kroz redovna imenovanja.

Obezbediti veću strukturnu i operativnu autonomiju Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal.

Mandati predsednika sudova treba da budu po pravilu neobnovljivi, uz izuzetke u ograničenim slučajevima i izuzetnim okolnostima.





Venecijanska komisija je navela i da su zakonske izmene zahtevale ozbiljnu javnu raspravu, konsultacije sa relevantnim akterima i temeljnu procenu uticaja.

Komisija je konstatovala da to nije ostvareno.

U mišljenju je navedeno i da je prepoznata legitimnost ciljeva vlasti o unapređenju efikasnosti i jasnoći pravnog sistema i da se prihvata prenos nadležnosti za odlučivanje o privremenim upućivanjima na Visoki savet tužilaštva.

Nakon kritika stručne javnosti i Evropske unije, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zatražila je mišljenje Venecijanske komisije.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić ranije je najavio da je Srbija spremna da uđu u "proces korekcije" novih pravosudnih zakona samo ako Venecijanska komisija bude imala suštinske primedbe.