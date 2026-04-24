Venecijanska komisija izdala Srbiji preporuke za otklanjanje nedostataka pravosudnih zakona

Venecijanska komisija je u hitnom mišljenju ocenila da se nedavnim izmenama seta pravosudnih zakona u Srbiji uklanjaju prethodno postojeće zaštite autonomije tužilaštva.
Izmene seta pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, usvojeni su u januaru.
Usvojene su izmene Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sudijama i Zakona o sedištima i teritorijalnoj nadležnosti sudova i javnih tužilaštava.
Venecijanska komisija, ekspertsko telo Saveta Evrope, izdalo je Srbiji devet preporuka kako da otkloni nedostatke.
- Vratiti se na nehijerarhijski sistem odlučivanja o prigovorima na obavezna uputstva, kao i o odlukama o prenosu nadležnosti i supstituciji.
- Odlučivanje o prigovorima na godišnji program rada javnog tužilaštva treba da ostane u nadležnosti Visokog saveta tužilaštva.
- Umesto obavezne prethodne saglasnosti, zakon treba da precizira u kojim slučajevima Vrhovno javno tužilaštvo ima obavezu da obavesti Ministarstvo pravde o međunarodnim sporazumima o saradnji.
- Privremena imenovanja glavnih javnih tužilaca treba ograničiti na jednu godinu, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.
- Isključiti mogućnost ponovnog izbora glavnih javnih tužilaca na isto mesto po isteku mandata.
- Ukinuti mogućnost ponavljanja privremenih upućivanja i ograničiti ih na iste hijerarhijske nivoe. Privremena upućivanja treba da ostanu izuzetna.
- Tužioce čija su privremena upućivanja prerano okončana treba vratiti na funkcije u Tužilaštvu za organizovani kriminal, uz uvođenje mehanizma za njihovu postepenu zamenu kroz redovna imenovanja.
- Obezbediti veću strukturnu i operativnu autonomiju Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal.
- Mandati predsednika sudova treba da budu po pravilu neobnovljivi, uz izuzetke u ograničenim slučajevima i izuzetnim okolnostima.
Venecijanska komisija je navela i da su zakonske izmene zahtevale ozbiljnu javnu raspravu, konsultacije sa relevantnim akterima i temeljnu procenu uticaja.
Komisija je konstatovala da to nije ostvareno.
U mišljenju je navedeno i da je prepoznata legitimnost ciljeva vlasti o unapređenju efikasnosti i jasnoći pravnog sistema i da se prihvata prenos nadležnosti za odlučivanje o privremenim upućivanjima na Visoki savet tužilaštva.
Nakon kritika stručne javnosti i Evropske unije, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zatražila je mišljenje Venecijanske komisije.
Ministar pravde Srbije Nenad Vujić ranije je najavio da je Srbija spremna da uđu u "proces korekcije" novih pravosudnih zakona samo ako Venecijanska komisija bude imala suštinske primedbe.