Vučićeva mapa bolje Srbije

Aleksandar Vučić, dan uoči polaganja zakletve i preuzimanja fukcije predsednika Srbije, održao je pres-konferenciju na kojoj je izneo svoje viđenje rezultata rada Vlade Srbije od 2014. godine kada je došao na mesto premijera do danas. Između ostalog, poručio je, pokazujući mape puteva u izgradnji, da je crtao puteve, dok su neki drugi crtali nove granice.

"Ja bih voleo da mene pamte, kao što u Nemačkoj pamte Šredera", izjavio je odlazeći premijer Srbije Aleksandar Vučić koji je mnogo puta ponavljao da je bivši nemački kancelar "najveći evropski reformator, tvorac moćne nemačke privrede".

Poručio je, za sada još nepoznatom nasledniku, da ostavlja državnu kasu u dobrom stanju, da Srbija nema problema sa likvidnošću i da Vlada nema deficit u budžetu.

Naveo je i da je, po apsolutnim brojevima, Srbija šesta zemlja po broju zaposlenih uz pomoć subvencija države, te da veruje da će takve investicije i zaposlenost rasti. Očekuje i privredni rast od tri odsto.

"I takav će, pretpostavljam, biti dogovor sa budućim premijerom da se pre kraja godine, zahvaljujući rezultatima koje smo postigli do sada, omogući rast plata i penzija u javnom sektoru", rekao je Vučić.

Urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović priznaje dva pozitivna rezultata Vučićevoj Vladi: prodaju Železare Smederevo i smanjenje deficita budžeta. Negativne ocene su mnogobrojnije.

"Dve najgore stvari koje su se dogodile su, prvo, javni dug je eksplodirao, sa 15 milijardi dolara u 2012. godini, na više od 24 milijarde. Drugo, nije nikako sređeno stanje u javnim preduzećima. Ona i dalje prave gubitke od stotine miliona evra", kaže Biljana Stepanović.

Stepanović objašnjava šta još stoji iza nekih statističkih pokazatelja: "Ekonomski rast je bio 2,7 od sto i on je među najnižim u regionu. Dalje, Vlada tvrdi da je smanjena nezaposlenost, ali radi se o promenjenoj metodologiji za obračun. Zatim, prosečna plata (koja je povećana sa 367 na 404 evra mesečno) među najnižim je u regionu, viša je samo od Makedonije".

Najgora stvar koju Vučić ostavlja je Zakon o radu, smatra sociolog Jovo Bakić. Prema tom Zakonu, svako ko radi i jedan sat nedeljno, vodi se kao zaposlen, pa je neverovatno, kaže ironično Bakić, da još ima nezaposlenih u Srbiji.

"Radnik je prepušten samovolji poslodavca, tako da je taj položaj od proletarijata stvorio prekarijat. U ljude koji su u stalnoj brizi da li će se zaposliti, da li će izgubiti posao, i da li mogu preživeti od plate. Potpuna katastrofa", ocenjuje Bakić učinak novog Zakona o radu.

Što se stranih investicija tiče, mnogi ekonomisti, među njima i Biljana Stepanović iskazuje rezervu.

"Vlada se hvali privlačenjem stranih investicija, međutim, stranim investitorima su davane ogromne subvencije bez ikakve transparentnosti i kontrole", navodi Stepanović.

Vučić je novinarima pokazao mape na kojima je ucrtana izgradnja novih puteva. Na to je, kako je rekao, najviše ponosan.

"Ovo sam ja crtao lično. Dok su neki drugi crtali nekakve granice itd, ja sam se trudio da ucrtavam autoputeve i železničke koridore", poručio je Aleksandar Vučić.

Vučić je rekao da će kao predsednik države ulagati napore u očuvanje dobrih odnosa u regionu, koje danas, kako je naveo, karakterišu mnoge tenzije, ali i jasno izraženi problemi, koji nisu stavljani pod tepih.

"Bar znamo i mi i Hrvati na čemu smo, oni znaju šta mi mislimo, mi znamo šta oni misle. Verujem da ćemo i sa njima moći da popravljamo odnose. Verujem da smo sa BiH neku vrstu poverenja uspeli da izgradimo. Što se tiče odnosa Beograda i Prištine, to je najkomplikovanije i tu nam predstoje teški razgovori ali, koliko god su nam teški ti razgovori, bolji su nego da razgovaramo", poručio je Vučić.

Za Vučića se često čuje sa različitih spoljnih adresa da je faktor stabilnosti u regionu. Međutim, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, odnosi među susedima, posebno sa Hrvatskom i BiH, evidentno su pogoršani od 2012. godine, od dolaska naprednjaka na vlast i u tome Srbija nije nevina.

Popov ističe da se čini da postoje dve politike-jedna konstruktivna, Vučićeva, ako se slušaju njegove reči, a sasvim suprotna, ako se slušaju njegovi ministri. Pri tom, Popov ne veruje da je reč o neposlušnosti Vučićevih saradnika.

"Ako ocenjujemo njega lično, a to sam čuo i u Sarajevu a to se čuje i od stranih državnika iz Brisela i Berlina, oni ocenjuju njegov učinak kao pozitivan. Ali, onda odmah ide ono 'ali' a to je da, zapravo, reagovanja njegovih saradnika doprinose destabilizaciji regiona. To je neka vrsta šizofrene politike prema regionu", ocenjuje Popov.

Slika podeljene Srbije

Članstvo u Evropskoj uniji, kako je naveo odlazeći premijer, ostaje strateški cilj Srbije, baš kao i održavanje dobrih i prijateljskih odnosa sa Rusijom, Kinom i SAD-om.

Dokle će uspeti sa svojom spoljnom politikom "na sve četiri strane", videće se u narednom periodu. Za sada, osim povremenih ozbiljnijih upozorenja iz Vašingtona i ponekad iz Brisela, Vučić je dobrodošao na svim važnim svetskim političkim adresama.

Vučić je zahvalio građanima na podršci, uz poruku da ih, kako je naveo, nije lagao i da "bolja vremena dolaze svakog dana". On je rekao da je ponosan na činjenicu koliko ga ljudi "voli, podržava i poštuje" ali isto tako, kaže, ponosan je da oni koji govore protiv njega, mogu to potpuno slobodno da izgovaraju.

Poznato je da osim podrške, Vučić trpi i ozbiljne kritike i to ne samo na domaćem terenu, pre svega zbog urušavanja institucija, autokratske vladavine, kontrole medija.

Jovo Bakić kaže da je u Srbiji suspendovana vladavina prava, što najbolje pokazuje slučaj Savamala, nelegalno rušenje objekata usred noći pod fantomkama i sa iznajmljenim bagerima, bez intervencije policije i bez sudskog epiloga ni posle više od godinu dana. A odnos prema opoziciji je onakav kakav je karakterističan za autoritarne režime: "Autoritarni režimi ili potpuno ukidaju opoziciju ili, ako ne mogu da je ukinu, onda je nevoljno trpe, onemogućujući joj da normalno rade".

Aleksandar Vučić u sredu preuzima funkciju predsednika države, sa njim, slažu se analitičari i koji ga podržavaju i koji ga kritikuju, na Andrićev venac seli se i centar gde će se donositi najvažnije političke odluke. U tom smislu, izabrani predsednik je već poručio da ta funkcija nosi ozbiljnu političku težinu, između ostalog i kontrolu vlade.

Mediji, pozivajući se na proverene izvore, prenose da će Vučić nakon polaganja zakletve proći kroz špalir svojih sledbenika od Skupštine do Andrićevog venca koje deli samo Pionirski park. Opozicija je objavila da će u sredu održati proteste – jedan ispred Skupštine u vreme polaganja zakletve, drugi nekoliko sati kasnije na obližnjem trgu.

To je slika podeljene Srbije. Većinske koja podržava novog predsednika i manjinske koja poručuje da Vučić ulazi u poslednju etapu svoje vladavine.