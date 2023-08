Ministar odbrane Srbije: Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji će se obiti o glavu priznanje Kosova, kao što je Ukrajini

Ministar odbrane Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević kazao je da su se Crna Gora i Sjeverna Makedonija ogriješile o Srbiju priznajući nezavisnost Kosova, ističući da to predstavlja miješanje u unutrašnje stvari jedne zemlje.

"Ogriješili ste se i to će vam se obiti o glavu, kao što se u Ukrajini obija o glavu svima koji su promovisali Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu. Otvorili ste pandorinu kutiju. Smiješni su vaši birokratski odgovori da je Kosovo sui generis, da je to poseban slučaj. Ne vjeruje vam ni Aljbin Kurti, ni Tirana u to", rekao je Vučević za TV Pink.

On je mišljenja da postoji velika međunarodna podrška za stvaranje Velike Albanije, ističući da to nije pitanje samo za Srbiju, već i za njene komšije.

"Da li naši prijatelji u Sjevernoj Makedoniji mirno spavaju? Da li mirno spavate? Oni misle da su u NATO paktu i su time riješili svoje probleme. To je mantra i Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Oni kad su postali članice te kolektivne bezbjednosti, odnosno NATO Alijanse, misle da su riješili sve svoje probleme i da više ništa ne može ništa da im se desi", kazao je Vučević.

On je ocijenio da lideri moraju pogledati "ono što je u istoriji", i razumijeti "šta se dešava u njihovom dvorištu".

"Ne želimo da vodimo njihovu politiku, to je pitanje za njih. Ali možemo da konstatujemo da 25 odsto Albanaca ima 50 odsto vlasti u Sjevernoj Makedoniji. Ako je to OK Makedoncima, i nama je, samo ćete očigledno imati politiku koja neće vidjeti Makedoniju kao njihovu državu", naglasio je on.

Vučević ocjenjuje da postoji svealbanski konsenzus za svenacionalno ujedinjenje, a da "naivni Srbi misle da se to ne može desiti i da nema promjena granica".

Naglasio je da je uvijek "važila mantra da nema promjena granica, pa su se mijenjale".

"Ne bih mirno spavao, ali to je pitanje za Skoplje, a i neka Podgorica dobro vidi šta će da radi. Vidim da je najveće pitanje za njih sad da li smiju srpske strane, ili srpska stranka, ili koalicija da uđe u vlast sa, uslovno rečeno, nekim malim ministarstvima. U Sjevernoj Makedoniji 25 odsto Albanaca ima 50 odsto vlasti, a u Crnoj Gori 30 odsto Srba ne može da ima dva ministarstva ili ijedno. Oni kažu da se miješamo u unutrašnje stvari. Vi se miješate u naše unutrašnje stvari – priznali ste Kosovo, ima li goreg, nepristojnijeg i otvorenijeg miješanja u unutrašnje stvari", zaključio je Vučević.

Reakcije iz Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da je neprihvatljiv bilo koji pokušaj posrednog ili neposrednog miješanja inostranih aktera (iz regiona ili ostatka svijeta) u kreiranje Vlade u Crnoj Gori.

Na društvenoj mreži X, nekadašnjem Tviteru, Milatović je istakao da je 28. saziv Skupštine, odraz volje građana i građanki Crne Gore koji su, shodno Ustavu, nosioci suverenosti.

"Očekujem da formiranje 44. Vlade bude utemeljeno na slobodno izraženoj volji građana i građanki na proteklim parlamentarnim izborima, kao i na programskim prioritetima koji će omogućiti ubrzano članstvo CG u EU, rast životnog standarda i izgradnju pravne države", naveo je Milatović.

Prijetnjama da će se "Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji obiti o glavu priznanje Kosova kao što je Ukrajini", ministar odbrane Srbije i predsjednik SNS-a Miloš Vučević udara u ratne bubnjeve i destabilizuje region, poručio je poslanik i član Predsjedništva Demokratske partije socijalista (DPS) iz Crne Gore, Andrija Nikolić.

"Vučević namjerno previđa da je Srbija potpisala sporazum u Kumanovu, koji predstavlja kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima, te da je Milošević prihvatio da sve vojne, paravojne, policijske, parapolicijske i sve druge oružane formacije iz Srbije trajno napuste Kosovo", saopštio je funkcioner DPS-a.

Konačno, kaže on, Vučević računa da je javnost u Crnoj Gori "kratkog pamćenja".

"I da se ne sjeća da je rezolucijom 1244 Srbija pristala da napusti Kosovo, čime je ukinut teritorijalni integritet i suverenitet Savezne Republike Jugoslavije nad Kosovom i ustanovljena procedura za određivanje konačnog statusa Kosova. Crna Gora je, kao i ostale države, samo formalno priznala ono što je bilo faktičko stanje na terenu, i to sa jednim interesom, da Srbija i Kosovo krenu naprijed", naglasio je Nikolić.