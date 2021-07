Vučić: Srbija, Severna Makedonija i Albanija u četvrtak potpisuju tri sporazuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Skoplju da će Srbija, Severna Makedonija i Albanija u četvrtak potpisati tri sporazuma koji će doprineti dodatnom ekonomskom povezivanju tri države.



Vučić, koji je u sredu doputovao u dvodnevu posetu Skoplju, rekao je da se jedan sporazum tiče daljeg ukidanja barijera i ubrzanja protoka roba i usluga između Srbije, Severne Makedonije i Albanije.



Drugi sporazum se odnosi na zajedničku prevenciju, delovanje, pomoć i podršku u slučaju prirodnih katastrofa i nepogoda, a treći treba da dovede do potpunog ukidanja radnih dozvola, odnosno stvaranja slobodnog tržišta rada na teritoriji tri zemlje, kazao je Vučić novinarima.



"Došli smo da radimo na daljem unapređivanju planova i ideja, odnosno razvoja inicijative mini-Šengen, čije ćete pravo ime čuti sutra", naveo je.



Vučić je rekao da će sutra biti potpisan prvi memorandum u vezi sa ukidanjem radnih dozvola, nakon čega u roku od dva meseca treba da se sastanu radne grupe, a novi zakoni bi stupili na snagu u najkraćem roku, pre kraja godine ili početkom sledeće.



"Treći sporazum znači da ako možete da radite u Beogradu, onda možete da radite i u Skoplju i Tirani", kazao je predsednik Srbije.



Dodao je da je bilo reči i o drugim oblicima povezivanja tri države i kao primer naveo izradu personalizovanih elektronskih kartica koje bi svim građanima tri zemlje nudile brojne pogodnosti, bez obzira u kojoj se od njih nalaze.



"Kartice treba da omoguće građanima Severne Makedonije i Albanije, da kada dođu u Srbiju mogu da imaju popuste za vozne karte, hotele, restorane. Ljudi treba da vide da biti deo te inicijative donosi nešto pozitivno i velike promene", naveo je Vučić.



On je kazao da je to "od velikog značaja" za Srbiju, jer 4.144 srpske kompanije imaju poslovnu saradnju sa Severnom Makedonijom, a 1.004 firme sa Albanijom.



Naveo je da je Srbija udvostručila trgovinsku razmenu sa Albanijom u odnosu na 2012. godinu i dodao da "sve to donosi stabilnost regionu".



"Radićemo na prihvatanju akademskih kvalifikacija, ali je za nas još važnije prihvatanje profesionalnih kvalifikacija, da ono što važi u jednoj zemlji za stomatologe i zanatlije važi i u druge dve", rekao je Vučić.



On je kazao i da će Srbija, Severna Makedonija i Albanija napraviti zajednički portal na tri jezika na kojem će biti predstavljane kulturne i turističke vrednosti i na kojem će građani moći da dobiju potrebne informacije o svakoj od tri države.



Naveo je da će o detaljima biti više reči večeras i sutra.



Vučić će se u Skoplju sastati sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, Zoranom Zaevom i Edijem Ramom.



Njih trojica će sutra učestvovati na Ekonomskom forumu za regionalnu saradnju koji će okupiti predstavnike više od 350 kompanija, prevashodno iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije, ali i iz drugih zemalja.



Na forumu će biti objavljeno novo ime inicijative, do sada poznate kao mini-Šengen.