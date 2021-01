Vučić: Neće mi biti teško da molim za vakcine, svuda postoji problem u nabavci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Kragujevcu da će se boriti za nabavku vakcina protiv COVID-19.

Upitan da li će Srbija imati dovoljno vakcina, Vučić je rekao: "Teško je pitanje. Kina mora da ide na masovnu vakcinaciju. Danas smo imali mučan i težak dan u nabavljanju vakcina."



"Danas sam bio u kontaktu sa Britanijom, razgovarali smo danas sa Kinezima i Rusima, razgovaraćemo i sa Indijcima, koji imaju fabriku AstraZeneke."



On je kazao da trenutno svuda postoji veliki problem u nabavci vakcina.



Vučić je izjavio je da je danas rekordan dan po pitanju vakcinacije, te da će biti vakcinisano 40.000 ljudi.



"Već je danas oko 36.000 ljudi vakcinisano. Verujem da će biti još bolje. To je sve više spasenih života", rekao je Vučić novinarima u Kragujevcu.



On je rekao da je kriza svuda u svetu, da je veoma teško doći do vakcina, ali da će Srbija i on lično nasataviti da se bori za vakcine, te da mu neće biti teško da traži i moli za vakcine.



Vučić je dodao da bi država bila u stanju da vakciniše 4,2 miliona ljudi, ali da još nema toliko vakcina.



O tome je govorio nakon posete eparhiji Šumadijskoj gde je razgovarao sa episkopom Šumadijskim Jovanom.



"Nama će vakcine trebati u narednih pet-šest godina", istakao je Vučić.



Kako je naveo, velike zemlje žele kontrolu nad nabavkom vakcine. Još jedan problem, kako je dodao, jeste to što traže po pet-šest puta više vakcina u odnosu na broj stanovnika.



„Pokazalo se da koliko god vakcina proizvedete, velike zemlje uzmu gotovo sve. To što vam svi pričaju o solidarnosti, mačku o rep okačite. Kada doteraju cara do duvara, svi misle na sebe“, rekao je Vučić.



„Nikada se svetski poredak i odnosi između zemalja nisu tako strahovito brzo menjali kao u vreme korone“, kazao je on.



„Fajzer“ (Phizer/BioNTech) je svima dostavio pola od naručenih vakcina, tako i Srbiji, rekao je Vučić i dodao da se zemlja grčevito bori za svaku vakcinu.