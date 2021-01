Srbija: Više od pola miliona građana prijavilo se za vakcinaciju

U Srbiji je do sada vakcinisano 119.711 osoba, saopštio je član Kriznog štaba za borbu protiv epidemije korona virusa Branimir Tiodorović, ističući da se taj podatak menja iz trenutka u trenutak.



Navedeno je da se do sada oko 500 000 ljudi prijavilo za vakcinaciju.



Do danas je, kako je saopšteno, prema rečima Pavla Zelića iz Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS), u Srbiji prijavljeno 20 neželjenih dejstava vakcine protiv koronavirusa.



On je naveo da su u pitanju kratkotrajne reakcije koje ne predstavljaju razlog za zabrinutost.



Tiodorović je rekao da se kolektivni imunitet stiče kad bude vakcinisano 60 do 70 odsto stanovništva.



Kako je saopšteno na konferenciji za medije, do daljeg neće biti promena epidemioloških mera za borbu protiv epidemije.



U poslednja 24 sata još 19 osoba preminulo je od posledica korona virusa, čime je ukupan broj žrtava povećan na 3849, naveo je Tiodorivić.

Kako je saopšteno, registrovano je 1.709 slučajeva zaraze među 10.638 testiranih osoba.

Na respiratorima je 161 pacijent, a hospitalizovana je 4.731osoba.



Od početka epidemije U Srbiji su potvrđena 380.802 slučaja infekcije korona virusom.



Procenat smrtnosti je 1,01 odsto.



Do 15 časova 22. januara u Srbiji su testirane ukupno 2.527.514 osobe, koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.



Najviše otkrivenih slučajeva zaraze, kako je navedeno, još uvek je u Beogradu, gde je u poslednja 24 sata registrovano 430 COVID pozitivnih.



Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja navelo je da je u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih prisustvo korona virusa potvrđeno kod 803 korisnika i 408 zaposlenih.



Navode i da je ukupno izlečeno 4.482 korisnika i 1.895 zaposlena.