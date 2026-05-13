Održava se prva vazduhoplovna vežba srpske i mađarske vojske

Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da se ove nedelje u vazdušnom prostoru i na teritoriji Srbije i Mađarske održava prva vazduhoplovna vežba prekograničnog traganja i spasavanja "Cross landing 2026".

Objavljeno je da vojna vazduhoplovstava Srbije i Mađarske uvežbavaju procedure i zajednički rad u slučaju udesa vazduhoplova u pograničnom području.

U saopštenju se navodi da su 13. maja realizovane aktivnosti na sportskom aerodromu Bikovo u okolini Subotice i u kasarni Aerodrom u Somboru u Vojvodini.

Za naredni dan je najavljena vežba na vojnom poligonu i sportskom aerodromu na jugu Mađarske.

Na vežbi učestvuju helikopterske jedinice 204. i 98. vazduhoplovne brigade, spasioci iz 63. padobranske brigade i medicinski timovi iz Uprave za vojno zdravstvo, kao i pripadnici mađarskog 86. helikopterskog puka.

Dodaje se da se koriste helikopteri H-145M, koji se nalaze u naoružanju i Vojske Srbije i mađarske vojske.

Navedeno je i da vojna vežba predstavlja jednu od brojnih aktivnosti bilateralne vojne saradnje Srbije i Mađarske.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pre godinu dana izrazio nadu u daljem približavanju i stvaranju vojne alijanse ili vojnog saveza Srbije i Mađarske.

Vučić je tada rekao da on i mađarski premijer Viktor Orban žele da nastave ubrzavanje i približavanje u odbrani "posebno imajući u vidu šta se sve dešava u Evropi i svetu."

Vlasti Srbije održavale su tokom godina bliske odnose sa doskorašnjim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj, Vučić je 21. aprila u telefonskom razgovoru čestitao izbornu pobedu Peteru Mađaru.

Vučić je nakon toga rekao da su imali dobar i sadržajan razgovor o ključnim temama za dalje unapređenje srpsko-mađarskih odnosa.

Mađar, lider partije Tisa, 9. maja je položio zakletvu i zvanično postao premijer Mađarske.

U toku je i vojna vežba Vojske Srbije i NATO-a u u bazi "Jug" i na poligonu "Borovac" kod Bujanovca, na jugu Srbije.

Tokom dvonedeljnih aktivnosti na terenu uvežbavaju se taktike, tehnike i procedure koje se primenjuju u operacijama podrške miru, kao što su obezbeđenje baze, rad na kontrolnom punktu, kontrola masovnih okupljanja i borba u urbanoj sredini.