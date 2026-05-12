Počela prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO

Vojska Srbije i NATO počeli su u utorak prvu zajedničku vojnu vežbu u bazi "Jug" i na poligonu "Borovac" kod Bujanovca, na jugu zemlje, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

Vežba se održava do 23. maja, u organizaciji Komande Kopnene vojske i Komande združenih snaga iz Napulja, a na njoj učestvuje oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske.

Prisutni su i vojni planeri i posmatrači iz Velike Britanije, Italije, Nemačke, Rumunije, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Turske, Francuske i Crne Gore.

Rukovodilac vežbe je pukovnik Branislav Stevanović, zamenik komandanta Treće brigade kopnene vojske.

"Tokom dvonedeljnih aktivnosti na terenu uvežbavaće se taktike, tehnike i procedure koje se primenjuju u operacijama podrške miru, kao što su obezbeđenje baze, rad na kontrolnom punktu, kontrola masovnih okupljanja i borba u urbanoj sredini", saopštilo je Ministarstvo odbrane.



Kako navodi ovo Ministarstvo, vežba predstavlja nastavak saradnje Srbije i NATO u okviru NATO programa "Partnerstvo za mir".

"Ta saradnja je u funkciji očuvanja mira i stabilnosti u regionu, unapređenja operativnih sposobnosti oružanih snaga i jačanja poverenja i međusobnog razumevanja", navodi se u saopštenju.

Srbija je od 2006. godine članica NATO programa Partnerstvo za mir, ali insistira na vojnoj neutralnosti.

Nakon što je Rusija započela vojnu invaziju na Ukrajinu februara 2022, Srbija je uvela moratorijum na održavanje vojnih vežbi sa stranim partnerima.

Međutim, bilo je izuzetaka, poput vojnih vežbi "Platinasti vuk" 2023. i 2025, koje su održane sa oružanim snagama Sjedinjenih Država i još nekoliko članica NATO.

U Srbiji postoji negativan narativ prema NATO-u, koji podržavaju i vlasti, kao posledica NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. zbog zločina srpskih snaga nad Albancima na Kosovu.

Osim vežbi sa oružanim snagama SAD, u kojima su učestvovale još neke članice NATO-a, Vojska Srbije održala je i vojne vežbe sa kineskom vojskom.

U julu 2025. održana je desetodnevna obuka specijalnih jedinica vojski Srbije i Kine u kineskoj provinciji Hebej na severu te zemlje uprkos upozorenju Brisela Beogradu.

Za razliku od prethodnih godina, od 2022. nije bilo zajedničkih vežbi Srbije sa Rusijom i Belorusijom.

Srbija je kritikovana iz Evropske unije zbog zajedničkih vežbi sa tim zemljama.

Zbog toga je Beograd 2020. otkazao učešće na rusko-belorusko-srpskim vežbama jer su se održavale u Belorusiji u trenutku kada je tu zemlju potresala politička kriza nakon predsedničkih izbora.