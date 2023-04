Vlada Kosova zahtev za otvaranje mosta u Severnoj Mitrovici nazvala 'pravednim'

Vlada Kosova je inicijativu Skupštine opštine Severna Mitrovica za otvaranje glavnog mosta na Ibru za saobraćaj, nazvala “pravednom odlukom”.



Most preko Ibra je nakon sukoba na Kosovu podelio Mitrovicu na dva dela, južni gde živi većinsko albansko stanovništvo i severni gde su većina Srbi. Danas su to dve odvojene opštine.



"... Odluka da se prepreke uklone je fer i ispravan postupak. Kosovo pripada svim njegovim građanima i oni uživaju pravo da se slobodno kreću širom teritorije", rekao je portparol Vlade Prparim Krueziu za Radio Slobodna Evropa.



Odbornici u Severnoj Mitrovici, većinski srpskoj opštini na severu Kosova, su 29. aprila doneli odluku da se za saobraćaj otvori glavni most na reci Ibar koji vodi u Mitrovicu, opštinu većinski naseljenu Albancima.

U Skupštini opštine je trenutno samo jedan odbornik iz redova srpske zajednice a nakon što je 16 odbornika u lokalnom Parlamentu zamenjeno decembra prošle godine jer su prethodni podneli ostavke u okviru kolektivnog istupanja Srba iz kosovskih institucija.



Za sada nije saopšteno kako i kada bi odluka o otvaranju mosta za saobraćaj mogla da se primeni.



Most na Ibru ili "Revitalizacija mosta" je bila tema i dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Dve strane su se složile da će most biti otvoren za saobraćaj ali se to u praksi nikada nije desilo, već je pušten samo za pešake.



U međuvremenu je Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, istakao da sada "nije pravi trenutak" za otvaranje mosta preko Ibra.



Istakao je i strane treba poštuju Ohridski sporazum i "crvene linije".

Za 2. maj je zakazan sastanak premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na kome bi trebalo da se razgovara o implementaciji sporazuma o normalizaciji odnosa.



Dve strane su se krajem februara u Briselu usaglasile oko teksta sporazuma o putu ka normalizaciji, dok je sredinom marta u Ohridu dogovoren Aneks za njegovu implementaciju.