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Vijeće ministara BiH usvojilo Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma o plinovodu Južna interkonekcija

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Zasjedanje Vijeća ministara BiH, Sarajevo (fotoarhiv)
Zasjedanje Vijeća ministara BiH, Sarajevo (fotoarhiv)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na sjednici u četvrtak Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija.

Nacrt odluke, čiji je predlagač Ministarstvo vanjskih poslova BiH, bit će upućen u daljnju proceduru ratifikacije.

Sporazum o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković, tokom samita Inicijative triju mora.

Projektom je predviđeno povezivanje plinskih sistema dviju država pravcem Split – Zagvozd u Hrvatskoj i Posušje – Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik u BiH.

Planiran je i pravac od Posušja preko Gruda i Širokog Brijega do Mostara, s odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu, Jajcu i Čapljini, kao i dodatni pravac Kladanj – Tuzla.

Južna interkonekcija trebala bi Bosni i Hercegovini osigurati novi pravac opskrbe prirodnim plinom preko Hrvatske, čime bi se povećala energetska sigurnost zemlje i smanjila ovisnost o ruskom plinu.

Nakon što Vijeće ministara utvrdi prijedlog odluke o ratifikaciji, Ministarstvo vanjskih poslova dostavlja ga Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Predsjedništvo potom od Parlamentarne skupštine BiH traži prethodnu saglasnost za ratifikaciju međunarodnog sporazuma.

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Izvor Radio Slobodna Evropa

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