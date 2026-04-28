BiH i Hrvatska potpisale sporazum o plinovodu koji bi gradili Amerikanci

Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska potpisale su u utorak u Dubrovniku međudržavni sporazum o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija, projekta koji bi trebao povezati dvije zemlje i omogućiti BiH pristup novim izvorima opskrbe ukapljenim plinom preko terminala na otoku Krku, javio je HRT.

Sporazum su 28. travnja potpisali predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković u sklopu foruma Inicijative triju mora, platforme koja okuplja zemlje između Baltika, Jadrana i Crnog mora.

Inicijativu podržavaju Sjedinjene Američke Države s ciljem jačanja energetske, prometne i digitalne povezanosti u toj regiji. Američko izaslanstvo u Dubrovniku predvodi ministar energetike Chris Wright.

Projekt Južne plinske interkonekcije predviđa izgradnju plinovoda od Zagvozda (Splita) u Hrvatskoj, preko Posušja u Hercegovini, do Travnika u središnjoj Bosni, s odvojkom prema Mostaru.

Ovim dokumentom BiH i Hrvatska uređuju pitanja poput spajanja plinovoda na granici, ali i prava i obveze kako tijekom gradnje tako i u slučaju da jedna strana odustane od dogovora

Hrvatska bi trebala izgraditi dio trase dug koje je dug oko 60 kilometara, dok bi BiH izgradila oko 120 kilometara cjevovoda.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko milijardu eura.

Plinovod bi se integrirao u hrvatski sustav koji je povezan s terminalom ukapljenog prirodnog plina (LNG) na otoku Krku, ključnom infrastrukturom za diversifikaciju opskrbe plinom, koji je izgrađen uz potporu Europske unije.

Sporazum BiH i Hrvatske je dodatno usuglašen 27. travnja, a nekoliko sati prije potpisivanja u Dubrovniku odobrili su ga Vijeće ministara BiH i Predsjedništvo BiH.

Nakon potpisivanja, dokument mora biti ratificiran u Parlamentarnoj skupštini BiH i Hrvatskom saboru.

Projekt se razvija u okviru šireg cilja smanjenja potpune ovisnosti Bosne i Hercegovine o ruskom plinu, koji se u zemlju isporučuje preko Srbije putem Turskog toka.

BiH kupuje ruski plin od 1979. godine, kada je izgrađen jedini postojeći plinovod od Beograda do Sarajeva.

Iako je prvotno planirano da projekt u BiH vodi javna kompanija BH-Gas koja je u vlasništvu Vlade entiteta Federacije BiH, u provedbu je posebnim zakonom (lex specialis) uključena američka privatna kompanija AAFS Infrastructure and Energy, osnovana krajem prošle godine.

Prema dostupnim podacima, direktor AAFS Infrastructure and Energy je Jesse Binnall, bivši član pravnog tima američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je potpredsjednik Joseph Flynn, brat bivšeg američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna.

Američka tvrtka bi trebala preuzeti financiranje i izradu glavnog projekta i pribavljanje dozvola te bi bila operater plinovoda, dok je BH-Gas zakonom obvezan predati svoju postojeću dokumentaciju.

Zakonom je projekt proglašen strateškim i od javnog interesa, čime su jedinice lokalne samouprave obvezane ustupiti svoje zemljište bez naknade.

Američka ambasada u Sarajevu javno je podržala projekt i sudjelovala je u povezivanju domaćih dužnosnika s predstavnicima američke kompanije.

Europska unija ranije je upozorila da bi zakonski okvir, kojim se privatna američka tvrtka postavlja kao glavni investitor, mogao utjecati na europski put Bosne i Hercegovine te na pristup za oko milijardu eura namijenjenih za infrastrukturne projekte u okviru EU Plana rasta za Zapadni Balkan.

Bosna i Hercegovina trenutačno nema vlastitu proizvodnju plina i u potpunosti ovisi o uvozu iz Rusije, s godišnjim volumenom od oko 225 milijuna kubičnih metara, prema podacima državne statističke agencije.

Plaćanja Gazpromu procjenjuju se na oko 75 milijuna eura godišnje. Kako bi plinovod bio isplativ, planira se i izgradnja tri plinske termoelektrane.

Europska unija planira postupno obustaviti uvoz ruskog plina do 2028. godine, ali i postupno izbacivanje fosilnih goriva i proizvodnju električne energije u vjetroparkovima i solarnim elektranama, pri čemu je plin određen kao prijelazno rješenje.

Ugalj, iz kojeg BiH dobiva oko 80 posto struje, trebao bi se prestati koristiti do 2050. godine, na što su se obvezale i zemlje Zapadnog Balkana koje teže članstvu u EU.

Ukupna plinska mreža u BiH duga je oko 240 kilometara i smatra se nerazvijenom. Ograničena je uglavnom na glavni grad Sarajevo gdje se plin koristi za grijanje tijekom zime, uz nekoliko industrijskih potrošača, dok susjedne Hrvatska i Srbija imaju po 2.500 kilometara plinovoda.