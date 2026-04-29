Veteran Oslobodilačke vojske Kosova pušten iz pritvora u Srbiji

Veteran Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) vratio se na Kosovo nakon što je pušten iz pritvora u Srbiji, gde je bio oko tri meseca zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, saopštio je njegov advokat Arianit Koci.

"Mithat (Llozhani) Ložani stigao je na Kosovo oko 5 časova u sredu ujutru", napisao je Koci na svom Facebook nalogu.

On je naveo da je Ložani "prošao kroz težak period", te dodao da će "više detalja, zajedno sa Mithatom, pružiti u narednim danima".

Ložani je uhapšen 5. februara kada je ušao u Srbiju iz Hrvatske preko graničnog prelaza Batrovci.

Prema navodima Srbije, Ložani je uhapšen pod sumnjom da je prošao obuku kao pripadnik OVK operativne zone Dukađini 1998. i 1999. godine "nakon čega je učestvovao u terorističkim napadima na pripadnike MUP-a Srbije i vojske Jugoslavije".

Srbija je tvrdila da je "kao član grupe kojom je komandovao Ramuš Haradinaj, učestvovao u otmici i masakru policajaca".

Međutim, Organizacija ratnih veterana OVK je za Radio Slobodna Evropa saopštila da je uhapšeni muškarac učestvovao u nekoliko vežbi u Albaniji, ali da nema informacija da je bio na frontu na Kosovu.

Ministarstvo spoljnih poslova Kosova ranije je zatražilo i od međunarodne zajednice da se angažuje oko oslobađanja Ložanija.

Srbija je više puta hapsila državljane Kosova pod optužbama za ratne zločine na Kosovu 1998-99, a samo 2025. godine zabeleženo je nekoliko takvih hapšenja.

Tokom 1990-ih, Srbija je OVK okarakterisala kao terorističku organizaciju, dok je za Kosovo OVK organizacija koja je štitila lokalno stanovništvo od represije jugoslovenskih oružanih snaga.