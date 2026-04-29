Veteran Oslobodilačke vojske Kosova pušten iz pritvora u Srbiji

Veteran Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) vratio se na Kosovo nakon što je pušten iz pritvora u Srbiji, gde je bio oko tri meseca zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, saopštio je njegov advokat Arianit Koci.
"Mithat (Llozhani) Ložani stigao je na Kosovo oko 5 časova u sredu ujutru", napisao je Koci na svom Facebook nalogu.
On je naveo da je Ložani "prošao kroz težak period", te dodao da će "više detalja, zajedno sa Mithatom, pružiti u narednim danima".
Ložani je uhapšen 5. februara kada je ušao u Srbiju iz Hrvatske preko graničnog prelaza Batrovci.
Prema navodima Srbije, Ložani je uhapšen pod sumnjom da je prošao obuku kao pripadnik OVK operativne zone Dukađini 1998. i 1999. godine "nakon čega je učestvovao u terorističkim napadima na pripadnike MUP-a Srbije i vojske Jugoslavije".
Srbija je tvrdila da je "kao član grupe kojom je komandovao Ramuš Haradinaj, učestvovao u otmici i masakru policajaca".
Međutim, Organizacija ratnih veterana OVK je za Radio Slobodna Evropa saopštila da je uhapšeni muškarac učestvovao u nekoliko vežbi u Albaniji, ali da nema informacija da je bio na frontu na Kosovu.
Ministarstvo spoljnih poslova Kosova ranije je zatražilo i od međunarodne zajednice da se angažuje oko oslobađanja Ložanija.
Srbija je više puta hapsila državljane Kosova pod optužbama za ratne zločine na Kosovu 1998-99, a samo 2025. godine zabeleženo je nekoliko takvih hapšenja.
Tokom 1990-ih, Srbija je OVK okarakterisala kao terorističku organizaciju, dok je za Kosovo OVK organizacija koja je štitila lokalno stanovništvo od represije jugoslovenskih oružanih snaga.
Slučajevi uhapšenih u Srbiji, prema izvorima u Ministarstvu vanjskih poslova i dijaspore
Arbnor Spahiu – uhapšen u junu pod sumnjom za "teško ubistvo" u Banjskoj; pušten na slobodu 21. novembra.
Lulzim Halili – uhapšen u julu, optužen za "ratne zločine"; i dalje se nalazi u pritvoru.
Sasha Gjorgjeviq – uhapšen u julu, pod sumnjom za "saradnju sa Državnom obavještajnom službom Albanije (SHISH), putem Kosovske obavještajne agencije (AKI)"; i dalje se nalazi u pritvoru.
Behar Preniqi – uhapšen u augustu, kao "osumnjičeni pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK)"; i dalje se nalazi u pritvoru.
Hazir Haziri – uhapšen u septembru pod sumnjom za "ratne zločine"; pušten na slobodu u januaru 2026. godine.
Avni Qenaj – uhapšen u novembru zbog "ratnih zločina"; sud u Beogradu odredio mu je jednomjesečni pritvor.
Millan Vukašinović se sumnjiči da je 1. novembra otet od strane srpske žandarmerije u Leposaviću, u sjevernom dijelu Kosova.
Dana 14. augusta, vlasti u Srbiji saopštile su da su na graničnom prelazu Horgoš, između Srbije i Mađarske, uhapsile još dvije osobe s inicijalima X.E. i B.E. (Xhemajl i Bashkim Emini), pod sumnjom da su kao pripadnici OVK‑a "počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva". Pet dana kasnije, oni su pušteni na slobodu.