Vesić: Revakcinisanima omogućiti stimulacije i povratak normalnom životu

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je za Radio-televiziju Srbije (RTS )da revakcinisanim građanima treba polako omogućiti povratak normalnom životu.



On je od sledeće sedmice najavio i popuste za pozorišta i festivale do 30 odsto za tu kategoriju stanovništva.



"Treba omogućiti građanima koji su se revakcinisali da polako počnu da se vraćaju normalnom životu. Pogrešna je dilema da se ljudi ovakvim merama dele, jer oni koji su se vakcinisali pokazali su se odgovornim prema sebi, porodici i društvu", istakao je Vesić.



Najavio je da će gradske vlasti od sledeće nedelje omogućiti stimulacije za vakcinisane osobe.



Rekao je da beogradske vlasti u junu planiraju da održe dva velika koncerta na Tašmajdanu samo za vakcinisane građane.



Takođe je postavio pitanje zašto se, na primer, ne bi dozvolilo da na stadion Crvene Zvezde dođe 5.000 vakcinisanih navijača.



Kada je u pitanju stimulacija Vesić smatra da kao društvo treba da omogućimo da se oni koji su se vakcinisali mogu vratiti normalnom životu.



“Beograd će od sledeće nedelje omogućiti da svi koji su se u potpunosti vakcinisali mogu da kupuju karte za pozorišta i festivale sa popustom od 30 odsto”, najavio je on.



Rekao je da je pogrešna teza da se time dele građani.



“To je kao postaviti pitanje zašto pušači da ne puše u restoranima za nepušače. Da li Grčka svojom odlukom da potpuno vakcinisani mogu ući krši prava građana? Niko ne deli građane. Oni koji su se vakcinisali pokazali su odgovornost prema sebi i društvu. Oni koji nisu, to je njihov izbor, ali time pristaju da žive pod drugačijim uslovima”, poručio je Vesić.



Vesić je rekao da bi Srbija trebalo da se ugleda na Izrael koji je ostvario fascinantne rezultate, kao i Veliku Britaniju i SAD.



Vakcinacija u Beogradu je, kako je naveo, dala rezultat. U Beogradu se, prema njegovim rečima, do 30. marta vakcinisalo 443.967 ljudi, dok je njih 290.000 revakcinisano.



Vesić je podsetio da se 31 marta u Srbiji revakcinisao milioniti građanin i dodao da bi danas situacija bila znatno gora “da se nismo vakcinisali u ovolikoj meri”.