Srbija će usvojiti sve preporuke Venecijanske komisije, izjavio ministar za evropske integracije

Ministar za evropske integracije u Vladi Srbije Nemanja Starović izjavio je da će preporuke Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona biti "u potpunosti primenjene", kao i da će se o tome raspravljati na sednici republičkog parlamenta do kraja maja.

"Mi intenzivno radimo na tome, formirana je Radna grupa i tokom maja će biti u potpunosti primenjene sve preporuke Venecijanske komisije", rekao je Starović za Radio-televiziju Srbije (RTS) 2. maja.

Venecijanska komisija je 24. aprila ocenila da se nedavnim izmenama seta pravosudnih zakona u Srbiji uklanjaju prethodno postojeće zaštite autonomije tužilaštva.

Ovo ekspertsko telo Saveta Evrope izdalo je Srbiji devet preporuka kako da otkloni nedostatke.

Evropska unija traži od Srbije da u potpunosti primeni sve preporuke Venecijanske komisije u vezi sa pravosudnim zakonima i da istovremeno obustavi primenu ovih zakona do njihove izmene.

"Kolege iz Evropske komisije u ovom smislu kucaju na otvorena vrata", uverava Starović.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos potvrdila je da Srbija neće primati finansijska sredstva iz Plana rasta dok su ti zakoni na snazi.

Iz sredstava Plana rasta Srbija ima pravo na ukupno 1,588 milijardi evra za period između 2024. i 2027. godine.

Sporni, takozvani "Mrdićevi zakoni", usvojeni u januaru ove godine. Za Evropsku uniju predstavljaju korak unazad u integracionom procesu Srbije ka EU, uz upozorenje da ograničavaju nezavisnost pravosuđa.