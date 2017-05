Oslobodili Skupštinu od novinara

“Radi boljeg i sardžajnijeg informisanja građana”, tim rečima gradske vlasti u Valjevu objasnile su odluku da sednicama Gradskog veća više ne prisustvuju novinari.

O tome je medije proteklih dana obavestio Odsek za informisanje i protokol Grada Valjeva. Čelnici grada ovu nesvakidašnju odluku nisu hteli da komentarišu, niti bilo šta da izjavljuju na tu temu.

Umesto žive reči, javnosti su uputili saopštenje, koje ovde citiramo: „Radi sadržajnije informisanosti građana obaveštavamo vas da smo promenili sistem dostavljanja informacija medijima vezanim za sednice Gradskog Veća. Sve sednice biće održane bez direktnog prisustva medija uz blagovremeno informisanje o tačkama dnevnog reda kao i o ishodu odluka Gradskog veća. Na ovaj način će građani Valjeva i mediji biti bolje obavešteni o odlukama.“

U saopštenju se dalje ne precizira kako će se javnost bolje informisati u odsustvu predstavnika sedme sile. Na potpitanja u medijskog službi Gradske uprave rečeno je RSE da je u odluci sve pojašnjeno.

Slađana Stevanović, novinarka valjevskog portala 'Patak onlajn', potez gradskih vlasti, međutim, opisuje kao skandalozan.

„Ovo je još jedan otvoreni pritisak na medije" kaže Stevanović.





"Jer ako grad Valjevo zvanično saopšti da će zbog bolje informisanosti građana Valjeva zabraniti prisustvo novinara sednicama gradskog Veća, to u prevodu znači da novinari ne rade onako kako bi to oni želeli. Ne pišu onako kako ljudi u vlasti smatrali da bi treba o i da će taj posao sada prepustiti svojoj pi-ar službi. Da se ne lažemo ta služba prevashodno postoji da bi afirmisala rad gradskih funkcionera i nerealno je očekivati da ćemo od nje u saopštenjima koja se tiču rada Gradskog veća čuti da neko javno preduzeće ne radi dobro, da ima previše zaposlenih, da nenamenski troši novac, da imaju nepristojno visoke plate, da ima korupcije, a to su sve stvari na koje su novinari ukazivali. Ja sam pričala i sa kolegamakoje su duže u ovom poslu od mene i oni kažu da ovo nikada nije bilo. Čak su i za vreme NATO bombardovanja tadašnje Jugoslavije 1999. godine, vanrednog stanja i medijske cenzure, sednice Gradskog Veća bile otvorene za javnost“, pojašnjava novinarka valjevskog portala 'Patak onlajn'.

Danijela Dovečer, novinarka Televizije „Marš“, kaže da je njena redakcija sa negodovanjem prihvatila ovakvu odluku gradskih vlasti.

„Mi smo protiv uskraćivanja bilo kakve javne reči. Istina,u poslednje vreme sednice Gradskog Veća nisu ličile na one iz predhodnih vremena jer članovi Veća, izuzev jednog, nisu davali izjave za medije, ali nam je značilo što smo dobijali materijal na samim sednicama i što smo pratili diskusiju. Ja nisam znala, jer u saopštenju nije pisalo, ali od kolega čujem da nećemo dobijati ni materijal za sednicu,pa smo u tom smislu dosta uskraćeni. Samo saopštenje nama kao televiziji ništa ne znači bez javne reči i nekoga ko bi nam prokomentarisao neku odluku, bilo gradonačelnik ili članovi Gradskog veća“, kaže Dovečer.

Kako god, šta se događa i o čemu se govori, iza zatovrenih vrata valjevske skupštine nadalje će biti obavijeno velom tajne, što je očigledno bio cilj koalicije koja upravlja ovim gradom na čelu sa Srpskom naprednom strankom, partijom izabranog predsednika države Aleksandra Vučića.