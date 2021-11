Neosnovane tvrdnje sarajevskog načelnika o vakcinama i COVID-19 mjerama

Načelnik općine Novi Grad Sarajevo, najmnogoljudnije u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH), Semir Efendić, na svome Facebook profilu iznio je netačan stav o vakcinama protiv COVID-19, opisavši ih kao lijekove čiji su efekti "nesigurni i neprovjereni".

Efendić je u svom komentaru dodatno usporedio nove mjere u entitetu FBiH koje podrazumijevaju pravilo "vakcinisan-testiran-prebolio" s eksperimentima Josefa Mengelea, nacističkog liječnika i zločinca iz koncentracijskog logora Auschwitz.

"Fadil (Novalić, premijer FBiH, op. a.) nema pravo tjerati ljude na vakcinaciju, jer je to pitanje slobode svakog pojedinca. (...) S druge strane svima koji žele da se vakcinišu to treba biti omogućeno, jer su to pitanja ljudskih prava i sloboda koje su garantovane svim međunarodnim konvencijama", napisao je Efendić.

Status je do objave ovog teksta lajkalo više od 1.700 osoba, podijelilo više od 150 i komentiralo 500 ljudi.

Semir Efendić je drugi put načelnik Novog Grada Sarajevo. Nedavno je napustio Stranku demokratske akcije, čiji je član premijer FBiH Fadil Novalić, i prešao u Stranku za BiH.

Zašto Efendić nije upravu?

Prva tvrdnja načelnika najveće općine u Kantonu Sarajevo da su nove mjere "segregacija ljudi" koja podsjeća na Mengeleove eksperimente, kvalifikacija je koju je nemoguće potkrijepiti nijednim dokazom ili činjenicom.

Mengele je bio nacistički liječnik u logoru za istrebljenje (1943. – 1945.) koji je birao zatvorenike za pogubljenje u plinskim komorama i provodio medicinske eksperimente na zatvorenicima u pseudoznanstvenim rasnim studijama. On je u logoru birao dolazeće Jevreje za rad ili istrebljenje i nadgledao medicinske eksperimente na zatvorenicima kako bi otkrio načine za povećanje plodnosti. Međutim, njegov glavni interes bilo je istraživanje blizanaca. Mengeleovi eksperimenti često su rezultirali smrću.

Mjere koje je najavila Vlada FBiH nisu slične metodama nacističkog ljekara.

Štaviše, pravilo "vakciniran-testiran-prebolio" uobičajeno je u brojnim zemljama svijeta, i to često mnogo strožije nego je to slučaj s mjerama u FBiH.

Mjere koje će biti na snazi od 20. decembra podrazumijevaju da će svi građani, zaposleni u zdravstvenom i socijalnom sektoru, te javnim upravama, morati imati ispunjen jedan od ova tri uvjeta pri dolasku na radno mjesto.

"Naložili smo kantonima da u narednom periodu, osiguraju uvjete za ovo. To znači da sukladno ovim mjerama povećaju broj punktova i omoguće što veću dostupnost cijepljenju, s jedne strane, a s druge strane da osiguraju što više punktova za testiranje", izjavila je Marina Bera, pomoćnica ministra za zdravstvo.

Vlada se odlučila na ove mjere, jer je zabilježen rast zaraženih korona virusom, kao i porast broja hospitaliziranih osoba.

Koje zemlje imaju COVID-propusnice i na koga se odnose?

Vlade pojedinih zemalja su učinile vakcinaciju COVID-19 obaveznom za zdravstvene radnike i druge visokorizične skupine, potaknute naglim porastom infekcija uzrokovanih varijantom Delta.

Sve veći broj zemalja, također, čini obavezu vakcinacije za javne službenike i druge radnike.

U Indoneziji, Mikroneziji i Turkmenistanu vakcinacija je obavezna za sve odrasle osobe.

Za državne zaposlenike, radnike u javnom i privatnom sektoru vakcinacija je obavezna u Kanadi, Kostariki, Danskoj, Egiptu, Fidžiju, Mađarskoj, Italiji, Latviji, Saudijskoj Arabiji, Tunisu, Turskoj, Ukrajini i Sjedinjenim Američkim Državama.

Zdravstveni radnici se moraju vakcinisati u Australiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Grčkoj, Novom Zelandu.

Kad je riječ o ulazu na javna mjesta, Austrija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Francuska, Liban, Nizozemska, Maroko, Rumunjska, Švicarska i brojne ruske regije zahtijevaju COVID-propusnice za ulazak na javna mjesta.

Šta kaže zakon?

Načelnik Novog Grada u svom statusu piše da najavljene mjere mogu kršiti slobodu svakog pojedinca.

Kad je riječ o zakonima, vakcinacija u BiH regulirana je zakonima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Oba entiteta – Federacija BiH i Republika Srpska (RS) – imaju svoje zakone koji propisuju pravila.

U federalnom zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti navodi se da imunizacija može biti obavezna, između ostalih navedenih bolesti, i za "druge zarazne bolesti – za sve osobe za koje postoje epidemiološke indikacije".

Zakonom u RS-u predviđena je mogućnost vanredne obavezne vakcinacije.

Član 33 Zakona propisuje da se u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti, određuje obavezna vanredna vakcinacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno za određene kategorije lica, ako se utvrdi opasnost od širenja epidemije navedene zarazne bolesti. Ministar naredbom, na prijedlog Instituta, naređuje obaveznu vakcinaciju, navodi se u Zakonu.

U Brčko distriktu, osim obavezne vakcinacije za određene bolesti, slično kao u RS-u, u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti, propisuje se obavezna vanredna vakcinacija.

Vakcine nisu neprovjerene i nepouzdane

Semir Efendić vakcine protiv COVID-19 opisao je kao lijekove čiji su efekti nepouzdani i neprovjereni.

Međutim, vodeće svjetske zdravstvene ustanove i organizacije, kao i univerziteti, na osnovu ispitivanja i istraživanja preporučuju vakcinaciju i vakcine označavaju kao sigurne.

Svjetska zdravstvena organizacija je još u martu 2021. napisala da su milioni ljudi primili vakcinu protiv COVID-19, te da su sve odobrene vakcine pažljivo testirane i nastavljaju se nadzirati.

Kao i sve druge, i COVID-19 vakcine prolaze kroz rigorozan, višestepeni proces testiranja, uključujući velika klinička ispitivanja koja uključuju desetke hiljada ljudi.

Univerzitet Johns Hopkins piše da podaci skupljeni u više od deset mjeseci pokazuju da su vakcine sigurne i učinkovite u prevenciji ozbiljne bolesti ili smrti uzrokovane COVID-19. Također se odobravaju dodatne doze i pojačivači za određene skupine kako bi zaštita bila još jača, piše Johns Hopkins.

Sve vakcine koje su u upotrebi u BiH odobrila je državna agencija za lijekove.

Teorija potvrđena u praksi?

Kad je riječ o učinku vakcina, svaki proizvođač je objasnio o kojem postotku efikasnosti je riječ, ali stručnjaci upozoravaju da je bolja bilo koja vakcina od nijedne.

Tvrdnja da se korona virus može dobiti i nakon vakcinacije je tačna, ali vakcina je zaštita od težeg oblika bolesti.

Ovo potvrđuju informacije koje dolaze s kliničkih centara i bolnica u BiH.

Za RSE je govorila šefica Odjeljenja intenzivne njege Milka Jandrić na Kliničkom centru Banja Luka koja ističe da je jedina sigurna terapija vakcina.

Najteži pacijenti u ovoj bolnici su nevakcinisani, kaže liječnik UKC Banja Luka Saša Dragić.

"Svaki dan smo u situaciji da izjavljujemo saučešće porodicama, a opet imamo one koji, iako su izgubili najmilije, kažu da to nije korona i da je to izmišljeno. Ukoliko ne budemo svi poduzeli mjere, imat ćemo velikih problema."

Slična situacija je i u Sarajevu. Šef Infektivnog odjela Opće bolnice Ednan Drljević kaže da 90 posto pacijenata nije vakcinisano.

"Nevakcinisano je i više od 95 posto preminulih od posljedica korona virusa u Kantonu Sarajevo."

Kad je riječ o nuspojavama vakcina, Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je riječ uglavnom o blagim do umjerenim neželjenim učincima, poput visoke temperature ili bolova u mišićima. Iznimno rijetke su alergijske reakcije ili anafilaksija.

U Bosni i Hercegovini dosad su jednom dozom vakcinisane 833.233 osobe, dok je potpuno vakcinisana 720.641 osoba.

Nije poznato da je zabilježen slučaj teških nuspojava nakon vakcinacije.

Od početka pandemije, u BiH je korona virusom zaražena 267.851 osoba. Preminulo je 12.180 ljudi.