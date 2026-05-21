Vučić, Dodik, Radev. Ko je bliži Putinu?

Na koga se na Balkanu Rusija može osloniti, bilo da je reč o državama članicama Evropske unije ili o kandidatkinjama za članstvo? Da li je Milorad Dodik uspešniji od Aleksandra Vučića u balansiranju između Vašingtona i Moskve? U čemu je razlika u proruskim narativima na Balkanu, od onih koji se čuju u drugim delovima Evrope? Može li Bugarska, posle Mađarske Viktora Orbana, biti novi proksi Rusije u EU? O tome su u “Uvidu” razgovarali Dubravka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, Paola Petrić, direktorka kancelarije Heinrich Böll Stiftung fondacije u Sarajevu i Tsvetomir Nikolov, saradnik Centar za proučavanje demokratije iz Sofije.