Ukrajinski izbjeglica nadomak najviše titule u sumo hrvanju u Japanu

Manje od četiri godine nakon što je pobjegao pred ruskom invazijom 2022. godine i stigao u Japan, ukrajinski sumo hrvač Danilo Javhušišin pred historijskim je uspjehom – da postane prvi Evropljanin rođen u Evropi koji će ponijeti titulu jokozuna, najviši rang u sumo hrvanju.
Ovaj 21-godišnjak trenutno drži titulu ozekija, drugu najvišu u sumo hrvanju.
Rođen je 2004. godine u Vinici, u centralnoj Ukrajini.
Prvi susret sa sumoom imao je oko 2010. godine, kada je majka kasnila po njega nakon treninga juda.
Dok je čekao u sportskoj dvorani, počeo je trening sumo hrvanja.
Brzi mečevi, koji često traju svega nekoliko sekundi, i jednostavna pravila trenutno su ga očarali.
Borbe u sumo hrvanju završavaju se kada jedan borac izgura drugog iz kruga prečnika 4,5 metara ili kada protivnik dodirne tlo bilo kojim dijelom tijela osim tabanima.
"Kada je majka došla, rekao sam joj: 'Ne više judo – sumo je moj sport'", prisjetio se na pres-konferenciji 2025.
Godine 2019. mladi Ukrajinac, koji je trenirao i hrvanje slobodnim stilom, otputovao je u Osaku na Svjetsko juniorsko prvenstvo u sumou. Taj put bio je presudan jer mu je odredio budućnost.
Na turniru je upoznao japanskog sumo hrvača Aratu Yamanaku, s kojim je ostao u kontaktu putem društvenih mreža.
Nakon što je Rusija u februaru 2022. pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu, Yamanka je saznao da njegov ukrajinski prijatelj pokušava stići u Japan i započeti sumo karijeru.
Yamanka i njegova porodica pomogli su mu da dobije vizu i smještaj. Javhušišin je u aprilu 2022. doputovao u Osaku.
Ubrzo se pridružio poznatoj sumo grupi koja od članova zahtijeva naporne treninge i drastičnu promjenu ishrane.
U sumou nema težinskih kategorija – da je sportista veći, to mu je veća prednost. Hrvači dnevno unose oko 10.000 kalorija, kroz obilne obroke i ispijanjem piva, a zatim spavaju satima odmah nakon obroka kako bi dobili na težini.
Prosječna težina vrhunskih sumo hrvača iznosi oko 150 kg, zbog čega im je životni vijek u prosjeku najmanje deset godina kraći od životnog vijeka prosječnog muškarca u Japanu.
Javhušišin kaže da mu je upravo dobijanje na težini najteži dio ovog načina života.
Sa trenutnih skoro 140 kg priznaje da će dodatno povećanje mase biti "bolno".
Kao japansko ime uzeo je Aonishiki Arata koje u japanskom jeziku sadrži referencu na plavu boju ukrajinske zastave.
Debitovao je u Japanu u septembru 2023. godine i odmah se istakao niskim stavom, eksplozivnim bacanjima i saplitanjima, koje pripisuje iskustvu iz hrvanja slobodnim stilom.
U martu 2025. ušao je u najvišu sumo diviziju Japana, ekvivalent fudbalskoj Premijer ligi, čime je postao jedan od svega trojice hrvača u historiji koji su taj uspon ostvarili za samo devet turnira.
Na prošlogodišnjem turniru u Tokiju izborio je plasman u elitni sumo-razred s 12 pobjeda i svega tri poraza. Taj poduhvat oduševio je javnost u Japanu, a tamošnji mediji njegovu tehniku su opisali kao "na korak do savršenstva".
Pobijedi li i na narednom turniru u martu, steći će titulu jokozuna, čiji su nosioci apsolutni majstori ovog sporta i dostojanstvenici izvan ringa.
Time bi postao 76. jokozuna u historiji i prvi Evropljanin koji je ikada ostvario taj status.
U intervjuima nevoljko priča o geopolitičkim temama. Više se fokusira na sumo, manje o ratu u domovini.
Međutim, prošle godine je poručio: "Nadam se da će ljudi u Ukrajini moći gledati moj sumo i da će im to biti ohrabrenje."
Na istoj pres-konferenciji izrazio je i želju da bi želio dobiti državljanstvo Japana.
"Ako bi mi se ikada pružila takva prilika, prihvatio bih je", rekao je.
Arata Yamanaka, japanski hrvač koji mu je pomogao u presudnom trenutku, trajno je povezan s njegovim uspjehom. Puno ime u ringu Danila Javhušišina glasi Aonishiki Arata, a drugi dio imena izabrao je u čast svom japanskom prijatelju.
