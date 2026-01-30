Ukrajinski izbjeglica nadomak najviše titule u sumo hrvanju u Japanu

Manje od četiri godine nakon što je pobjegao pred ruskom invazijom 2022. godine i stigao u Japan, ukrajinski sumo hrvač Danilo Javhušišin pred historijskim je uspjehom – da postane prvi Evropljanin rođen u Evropi koji će ponijeti titulu jokozuna, najviši rang u sumo hrvanju.

Ovaj 21-godišnjak trenutno drži titulu ozekija, drugu najvišu u sumo hrvanju.

Rođen je 2004. godine u Vinici, u centralnoj Ukrajini.

Prvi susret sa sumoom imao je oko 2010. godine, kada je majka kasnila po njega nakon treninga juda.

Dok je čekao u sportskoj dvorani, počeo je trening sumo hrvanja.

Brzi mečevi, koji često traju svega nekoliko sekundi, i jednostavna pravila trenutno su ga očarali.