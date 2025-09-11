Toksična Toska? Ukrajina ogorčena pred nastup ruske sopranistkinje Netrebko u Londonu

Još nije izašla na scenu, ali predstojeći nastupi ruske sopranistkinje Ane Netrebko u britanskoj Kraljevskoj operi izazvali su oštre kritike iz Kijeva i proteste u Londonu dok besni invazija Moskve na Ukrajinu.

Netrebko će imati glavnu ulogu u Toski Đakoma Pučinija četiri večeri ovog meseca, počev od 11. septembra. Dvojna državljanka Rusije i Austrije takođe treba da nastupi u Turandotu na istom mestu u decembru i da održi solo nastup zimi.

Sporno pitanje su veze Netrebko s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i njeni postupci u vezi s agresijom Moskve na Ukrajinu, gde je izvršila invaziju 2022. pošto je anektirala Krim i započela rat u Donbasu 2014. godine.

U saopštenju objavljenom nekoliko nedelja posle početka opšte invazije, Netrebko je osudila rat protiv Ukrajine i pokušala da se distancira od Putina, ali je izbegla da ga direktno kritikuje.

Kritičari u Ukrajini i inostranstvu kažu da su Kraljevski balet i opera pogrešili pozivajući je na scenu dok milioni pate u Ukrajini. Optužuju je da podržava napore Rusije da anektira veći deo istočne i južne Ukrajine, podsećajući kako je pozirala s vođom separatističkih snaga u Donjeckoj oblasti i držala separatističku zastavu 2014. godine.

Netrebko je podržala Putina na predsedničkim izborima u Rusiji 2012. godine, dobila je državna priznanja i mnogo puta se sastala s ruskim liderom. Ukrajina ju je stavila na svoju listu sankcija 2023. godine.

"(Sećamo se) da je ova pevačica decenijama stajala uz Vladimira Putina, čoveka odgovornog za smrt hiljada ukrajinske dece", napisao je Valerij Zalužni, bivši komandant ukrajinske vojske, a sada ambasador u Velikoj Britaniji u članku 7. septembra u britanskom tabloidu Dejli mejl (Daily Mail).

"Njen glas na sceni zaglušuje prave krike – krike iz uništenih porodilišta u Mariupolju, škola u Harkivu, vrtića u Kramatorsku", napisao je Zalužni, pozivajući se na činjenicu da su ruski napadi često pogađali civile u gradovima i mestima širom Ukrajine sa smrtonosnim efektom.

"Umetnici poput Netrebko su 'meka moć' Kremlja, instrument da svet vidi Rusiju ne kao agresora, već kao zemlju 'velike tradicije'", napisao je Zalužni.

Pismo koje je potpisao niz ukrajinskih, britanskih, američkih i drugih javnih ličnosti, a objavljeno u Gardijanu (The Guardian) 14. avgusta, iznelo je slične argumente.

"S velikim bolom svedočimo kako Kraljevska opera poziva Anu Netrebko – dugogodišnjeg simbola kulturne propagande režima koji je odgovoran za teške ratne zločine – da se vrati na njenu scenu u glavnim ulogama", navodi se u pismu, koje je imalo više od 50 potpisnika.

Stotine ljudi protestovalo je ispred Kraljevske opere u Londonu 7. septembra, tražeći otkazivanje nastupa.

"Oduvek smo bili jasni da ruska nacionalnost ne znači povezanost s trenutnim režimom u Kremlju", rekao je portparol Kraljevske opere novinskoj agenciji AFP u aprilu, ubrzo pošto su najavljeni nastupi Netrebko.

"Ana je iznela jasne izjave osuđujući Putinov rat u Ukrajini i nije se vratila u Rusiju od 2022. godine", dodao je portparol.

Muzički direktor Kraljevske opere, češki dirigent Jakub Hruša, rekao je da je pozvao Netrebko u London pošto ta opera treba da bude "povezivana s najboljim pevačima".

"Ona je osudila rat i nemam razloga da njenu izjavu ne shvatim ozbiljno", rekao je Hruša ranije ove godine za Tajms (The Times).

U objavi na Fejsbuku (Facebook) 30. marta 2022. godine, pet nedelja posle početka invazije, Netrebko je napisala: "Izričito osuđujem rat protiv Ukrajine i moje misli su sa žrtvama ovog rata i njihovim porodicama."

Ona je navela da "nije članica nijedne političke stranke niti saveznica bilo kog lidera Rusije", da se sastala sa Putinom "samo nekoliko puta" i da su ti susreti bili "najznačajniji povodom primanja nagrada" i na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Sočiju 2012. godine.

"Inače nikada nisam dobila nikakvu finansijsku podršku od ruske vlade, a živim i poreski sam rezident u Austriji", napisala je Netrebko koja živi u Beču od 2006. godine.

Prethodno su posle protesta, Bavarska državna opera u Minhenu i Metropoliten opera u Njujorku raskinule ugovore o izvođenju s Netrebko posle invazije, kao i operske kuće na Tajvanu i u Pragu 2023. godine. Druge, uključujući milansku Skalu, nastavile su sa predstavama 2023. godine pošto su prvobitno otkazale neke od njenih nastupe prethodne godine.