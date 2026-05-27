Britanska obavještajna služba tvrdi da je u Ukrajini poginulo gotovo pola miliona ruskih vojnika

Procjenjuje se da je gotovo 500.000 ruskih vojnika ubijeno od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, kazala je britanska obavještajna dužnosnica.

Brojka, koju je 27. maja objavila direktorica britanskog Vladinog komunikacijskog sjedišta (GCHQ), podudara se s procjenama zapadnih vlada, kao i neovisne medijske organizacije.

Anne Keast-Butler ponovila je druga upozorenja britanske vlade da Rusija "neumorno cilja kritičnu infrastrukturu, demokratske procese, lance opskrbe i javno povjerenje" u Britaniji i širom Evrope.

GCHQ je glavna britanska obavještajna služba za elektronsko prisluškivanje i signalnu obavještajnu djelatnost, ekvivalentent američkoj Nacionalnoj sigurnosnoj agenciji.

Keast-Butler je rekla da se GCHQ usredotočuje na zaštitu podvodnih kablova i cjevovoda koji povezuju Britaniju te na suzbijanje "sabotaža i pokušaja atentata".





Vlasti su pokušavale poremetiti ruske napore da prokrijumčare zapadnu tehnologiju, zaobilazeći zapadne sankcije uvedene kao odgovor na invaziju u februaru 2022., dodala je.



"Dok ostajemo nepokolebljivi u svojoj podršci Ukrajini, Putin nazaduje ratištu, a novi obavještajni podaci pokazuju da je gotovo pola milion ruskih vojnika ubijeno od početka sukoba“, rekla je.



U godišnjem izvještaju objavljenom prošlog mjeseca, glavna nizozemska vojno-obavještajna agencija procijenila je da je Rusija pretrpjela 1,2 miliion trajnih gubitaka, uključujući više od 500.000 poginulih.



Zajedničko prebrojavanje koje su provele ruske novinske kuće u egzilu Mediazona i Meduza, na temelju ostavinskih zapisa, procijenilo je da je broj poginulih ruskih vojnika od 2022. godine najmanje 352.000.





Do kraja prošle godine Rusija je još uvijek polako napredovala - koristeći taktike infiltracije malog opsega - kako bi pregazila ukrajinsku odbranu, trpeći pritom astronomske gubitke.

Međutim, u novije vrijeme ukrajinske snage, koje se uvelike oslanjaju na inovacije i nove taktike dronova, uspjele su se boriti protiv ruskih trupa gotovo do zastoja.



Na nekim mjestima Ukrajina je uspjela ponovno zauzeti i male dijelove teritorija.



Od septembra 2022., kada je Putin potresao rusko društvo naredivši mobilizaciju 300.000 ljudi, borbe u Moskvi oslanjale su se na dobrovoljne regrute privučene izvanrednim plaćama i beneficijama.



Stručnjaci su ocijenili da se ovaj tok vojnika možda usporio posljednjih mjeseci, s naznakama da Rusija mjesečno gubi više ljudi nego što ih je uspjela regrutirati.

Iako je Ukrajina požurila s inovacijama i prihvaćanjem nove tehnologije dronova, Kijev se mučio da dovede dovoljno ljudi na prve crte, kako bi popunio oslabljene i iscrpljene jedinice, od kojih se mnoge bore mjesecima bez odmora.

Poput Rusije, Ukrajina ne objavljuje detaljne brojke žrtava.



Zapadne procjene, uključujući i procjene nizozemske vojne agencije, procijenjuju gubitke Ukrajine na oko 500.000. Centar za strateške i međunarodne studije procijenio je ukrajinsku brojku na 600.000.



Washingtonski think-tank također je predvidio da će do ovog ljeta ukupni broj žrtava za obje strane premašiti 2 miliona.



Neke taktike i politike koje su ukrajinske vlasti koristile za ciljanje muškaraca vojno sposobnih izazvale su kritike ukrajinskog društva, s pritužbama da je proces prepun korupcije.