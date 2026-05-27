Rusija tvrdi da je Ukrajina koristila rakete Storm Shadow u napadu na Sevastopolj

Vlasti na Krimu pod ruskom okupacijom saopštile su da je Ukrajina napala lučki grad Sevastopolj koristeći britanske rakete Storm šedou (Storm Shadow), dok su ukrajinski zvaničnici izvestili o ruskim napadima dronovima na nekoliko regiona.

Mihail Razvožajev, kojeg je Rusija postavila za guvernera okupiranog Krimskog poluostrva, naveo je u sredu na Telegramu da su vojne snage i mobilne vatrene grupe provele noć odbijajući kombinaciju napada dronova i raketa.

"Ukrajinske oružane snage napale su grad koristeći razno vazdušno oružje, preliminarno uključujući rakete Storm šedou", rekao je Razvožajev, dodajući kasnije da je zgrada banke pogođena raketom.

Ruska vojska je u sredu saopštila da je njena protivvazdušna odbrana oborila tri rakete Storm šedou u proteklom danu.

Kijev nije komentarisao navode, koji nisu mogli biti nezavisno provereni.

Ukrajina je koristila rakete Storm šedou, koje pravi francusko-britanski konzorcijum, u okviru kampanje usmerene na ruske vojne i energetske infrastrukturne objekte, u nastojanju da smanji prihode Moskve i potkopa njenu sposobnost da održi vođenje rata protiv Ukrajine, koji je sada u petoj godini.

Rusija, koja je anektirala Krim od Ukrajine 2014. godine, ranije je pozvala britanskog i francuskog ambasadora da protestuje zbog toga što Ukrajina koristi to oružje.

Ruski zvaničnici su takođe naveli da su izvedeni napadi dronovima i raketama unutar Rusije, uključujući na gradove Voronjež, Tuapse i Taganrog.

U južnom lučkom gradu Taganrogu, dve osobe su povređene nakon što je ruska protivvazdušna odbrana presrela raketu, napisala je gradonačelnica Svetlana Kambulova na Telegramu.

Prema ruskom Telegram kanalu ASTRA, napad je izazvao požar u 325. zavodu za popravku aviona u Taganrogu. Trenutno nije poznato da li je sam pogon oštećen.

U Voronježu, prema rečima regionalnog guvernera Aleksandra Guseva, ostaci dronova oštetili su zgradu servisa za gume.

Analiza kanala ASTRA sugeriše da je meta napada bio vojni aerodrom Baltimor, gde je stacioniran 47. gardijski bombarderski avijacijski puk.

Vlasti u ruskom Krasnodarskom kraju saopštile su da su ostaci drona pali na lučki terminal u Tuapsu i izazvali požar koji je brzo ugašen.

Prema kanalu ASTRA, jedna od eksplozija u Tuapsu se verovatno dogodila u blizini rafinerije nafte, što je najmanje peti napad na taj naftni objekat u poslednjih nekoliko meseci.

RSE nije mogao odmah da potvrdi te navode.

Ukrajinske vlasti su izvestile o novim ruskim vazdušnim napadima tokom noći sa 163 drona širom zemlje.

U severnom gradu Černihiv, zvaničnik lokalne vojne administracije rekao je da je grad bio pod velikim noćnim napadom, s oko 15 prijavljenih eksplozija, ali da zasad nema potvrđenih žrtava.

Pet ljudi je poginulo, a dve osobe su povređene u ruskom udaru na istočni Donjecki region, saopštio je u sredu guverner Vadim Filaškin.