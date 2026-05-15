Povećava se broj žrtava nakon dvodnevnih ruskih zračnih napada na Ukrajinu

Ruske snage su u jednom od najvećih dvodnevnih zračnih napada od početka pune invazije u februaru 2022. gađale Kijev i druge ukrajinske gradove, pri čemu su u prijestonici poginule najmanje 24 osobe, uključujući troje djece, saopštile su vlasti rano 15. maja.

Spasilačke ekipe nastavile su potragu kroz ruševine djelimično uništene devetospratne stambene zgrade u kijevskom okrugu Darnicki, dok se strahuje da bi broj poginulih mogao rasti među desetinama povrijeđenih u napadima koji su počeli 13. maja.

"Spasioci bez prestanka uklanjaju ruševine i tragaju za ljudima u zgradi u okrugu Darnicki", saopštila je ukrajinska državna služba za vanredne situacije na Telegramu.

Vlasti su navele da je u napadu na devetospratnicu uništeno 18 stanova. Najmanje 20 ljudi vodi se kao nestalo u okrugu Darnicki.

Gradonačelnik Kijeva Vitali Klitschko saopštio je da je najmanje 57 ljudi povrijeđeno širom grada, od kojih je 27 hospitalizovano.

"Sve je gorjelo. Ljudi su vrištali... ljudi su vikali", rekao je za AFP Andrij, stanovnik Kijeva, u krvavoj odjeći, u blizini urušene stambene zgrade.

Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy rekao je da je, prema prvim informacijama, ruska podzvučna krstareća raketa Kh-101 pogodila zgradu. Pozvao je na jačanje diplomatskih napora kako bi se spriječilo Rusiju da razvija takvo oružje.

"Tamo je bilo ljudi, djece. Šta im se dogodilo? Morate razumjeti, cijela zgrada se srušila", citira Reuters sa mjesta događaja Allu Komisarovu (74).

"Čula sam nešto kako leti, prolazi blizu... A onda se začuo strašan zvuk, i naša kuća, koja je preko puta, zatresla se i počela da bruji."

Vlasti u Kijevu proglasile su 15. maj danom žalosti za žrtve posljednjih ruskih napada na grad.

U svom večernjem video-obraćanju Zelenskyy je rekao da je Rusija od 13. maja lansirala 1.567 dronova na ciljeve u Ukrajini. Naveo je da je u protekla dva dana poginulo 27 ljudi, uz upozorenje da bi broj žrtava mogao porasti.

Rat "pri kraju"?

Nasilje dolazi nekoliko dana nakon završetka krhkog primirja povodom obilježavanja sovjetske pobjede nad nacističkom Njemačkom od 9. do 11. maja.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je 9. maja da je rat "pri kraju", iako nije ponudio naznake mogućih kompromisa koji bi mogli dovesti do mirovnog sporazuma s Ukrajinom.

Nakon najnovijih ruskih napada, Zelenskyy je ismijao tu tvrdnju, rekavši: "Ovo definitivno nisu postupci onih koji vjeruju da se rat bliži kraju."

"Važno je da partneri ne ćute o ovom napadu. Jednako je važno nastaviti podržavati zaštitu našeg neba", dodao je.

Regionalni guverner Oleh Synyehubov zasebno je saopštio da je u napadima na civilne ciljeve u Harkivu, drugom najvećem gradu Ukrajine, povrijeđeno 28 ljudi, uključujući troje djece.

Ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha rekao je da su napadi dokaz da Moskva želi nastaviti rat uprkos pokušajima Sjedinjenih Američkih Država da posreduju u postizanju mirovnog sporazuma.

"Siguran sam da lideri Sjedinjenih Američkih Država i Kine imaju dovoljno uticaja na Moskvu da poruče Putinu da konačno okonča rat", napisao je na platformi X, referirajući se na posjetu američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini.

"Moskva testira jedinstvo i odlučnost slobodnog svijeta, vjerujući da teror može oslabiti podršku Ukrajini", dodao je Sybiha.

Rusija negira da gađa civilne ciljeve, uprkos brojnim dokazima o takvim napadima.

U međuvremenu, ruske vlasti saopštile su da su u napadu ukrajinskih dronova poginule tri osobe, dok je 12 povrijeđeno, uključujući djecu, u centralnom ruskom gradu Rjazanju.

"Oštećene su dvije višespratne stambene zgrade", rekao je regionalni guverner Pavel Malkov rano 15. maja.

Škole i vrtići u okrugu Oktjabrski u Rjazanju zatvoreni su iz sigurnosnih razloga, dodao je guverner.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je 15. maja da su njihove snage tokom noći oborile 355 ukrajinskih dronova iznad ruskih oblasti.

Kijev tvrdi da gađa vojne ciljeve i energetsku infrastrukturu koja služi za podršku ruskim ratnim operacijama, ponekad i duboko unutar teritorije Rusije.

Uz izvještavanje Reutersa i AFP-a